https://ria.ru/20221108/zaporozhe-1829988461.html

Жители Запорожья активно передают координаты украинских войск, заявил Рогов

Жители Запорожья активно передают координаты украинских войск, заявил Рогов - РИА Новости, 08.11.2022

Жители Запорожья активно передают координаты украинских войск, заявил Рогов

Жители города Запорожье, находящегося под контролем Киева, все активнее передают российской стороне координаты расположения украинских войск, сообщил член... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:38

2022-11-08T15:38

2022-11-08T15:38

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожье

запорожская область

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Жители города Запорожье, находящегося под контролем Киева, все активнее передают российской стороне координаты расположения украинских войск, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Жители Запорожской области, той ее части, которая временно оккупирована, все активнее помогают нашей армии, все точнее дают целеуказания, координаты, где находятся, где спрятаны (украинские подразделения – ред.). Потому что как бы ни работала разведка дистанционно, только на месте люди знают, где и что находится. Они всячески помогают нам определить и ударить точно по врагу", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".На сегодняшний день освобождено более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20221108/klimat-1829988101.html

запорожье

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