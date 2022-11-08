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ВТО Татарстана в первом полугодии 2022 года вырос на 15 процентов - РИА Новости, 08.11.2022
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Республика Татарстан
https://ria.ru/20221108/vto-1830022618.html
ВТО Татарстана в первом полугодии 2022 года вырос на 15 процентов
ВТО Татарстана в первом полугодии 2022 года вырос на 15 процентов - РИА Новости, 08.11.2022
ВТО Татарстана в первом полугодии 2022 года вырос на 15 процентов
Внешнеторговый оборот Татарстана по итогам первого полугодия 2022 года составил порядка 10 миллиардов долларов, что примерно на 15% превышает аналогичный... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:13
2022-11-08T17:13
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
экономика
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КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Татарстана по итогам первого полугодия 2022 года составил порядка 10 миллиардов долларов, что примерно на 15% превышает аналогичный показатель 2021 года, сообщил вице-премьер республики – министр промышленности и торговли Олег Коробченко."Внешнеторговый оборот республики за первое полугодие 2022 года составил порядка 10 миллиардов долларов и по сравнению с первым полугодием 2021 года вырос на порядка 15%. В структуре промышленности республики основную долю занимают нефтедобыча, нефтепереработка, химия, машиностроение, энергетика и сельское хозяйство", - сказал Коробченко на брифинге в правительстве республики.В частности, по его информации, нефтедобыча занимает в структуре промышленности республики 25,1%, нефтепереработка – 21,5%, химия и нефтехимия – 16,4%, машиностроение – 21%.По словам министра, в нынешней геополитической ситуации Татарстан активно прорабатывает возможности наращивания товарооборота с дружественными государствами, такими как страны Ближнего Востока, Азии и Африки, а также увеличивает взаимодействие со странами СНГ.Коробченко напомнил, что у республики действуют соглашения о сотрудничестве с 37 странами и субъектами мира, налажены договорные отношения с 80 субъектами РФ. Одним из действенных механизмов кооперации является сеть торговых представительств республики: восемь находятся в России, 13 – за рубежом. В этом году уже организовано более 160 мероприятий, в том числе 67 визитов иностранных делегаций в Татарстан."В 2022 году особое внимание стало уделяться содействию организациям, испытывающим проблемы, связанные с логистикой и перебоями в поставках импортных составляющих производства. В связи с этим представительствами Татарстана осуществляется работа по поиску потенциальных партнеров в странах и субъектах пребывания, прорабатываются возможные цепочки поставок через страны СНГ, Ближнего Востока, Азии, ведется поиск логистических партнеров для осуществления поставок", - добавил министр.
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республика татарстан (татарстан), экономика
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Экономика
17:13 08.11.2022
 

ВТО Татарстана в первом полугодии 2022 года вырос на 15 процентов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМечеть Кул-Шариф в Казанском Кремле
Мечеть Кул-Шариф в Казанском Кремле - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мечеть Кул-Шариф в Казанском Кремле. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Татарстана по итогам первого полугодия 2022 года составил порядка 10 миллиардов долларов, что примерно на 15% превышает аналогичный показатель 2021 года, сообщил вице-премьер республики – министр промышленности и торговли Олег Коробченко.
"Внешнеторговый оборот республики за первое полугодие 2022 года составил порядка 10 миллиардов долларов и по сравнению с первым полугодием 2021 года вырос на порядка 15%. В структуре промышленности республики основную долю занимают нефтедобыча, нефтепереработка, химия, машиностроение, энергетика и сельское хозяйство", - сказал Коробченко на брифинге в правительстве республики.
В частности, по его информации, нефтедобыча занимает в структуре промышленности республики 25,1%, нефтепереработка – 21,5%, химия и нефтехимия – 16,4%, машиностроение – 21%.
По словам министра, в нынешней геополитической ситуации Татарстан активно прорабатывает возможности наращивания товарооборота с дружественными государствами, такими как страны Ближнего Востока, Азии и Африки, а также увеличивает взаимодействие со странами СНГ.
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Коробченко напомнил, что у республики действуют соглашения о сотрудничестве с 37 странами и субъектами мира, налажены договорные отношения с 80 субъектами РФ. Одним из действенных механизмов кооперации является сеть торговых представительств республики: восемь находятся в России, 13 – за рубежом. В этом году уже организовано более 160 мероприятий, в том числе 67 визитов иностранных делегаций в Татарстан.
"В 2022 году особое внимание стало уделяться содействию организациям, испытывающим проблемы, связанные с логистикой и перебоями в поставках импортных составляющих производства. В связи с этим представительствами Татарстана осуществляется работа по поиску потенциальных партнеров в странах и субъектах пребывания, прорабатываются возможные цепочки поставок через страны СНГ, Ближнего Востока, Азии, ведется поиск логистических партнеров для осуществления поставок", - добавил министр.
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