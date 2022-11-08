https://ria.ru/20221108/vto-1830022618.html

ВТО Татарстана в первом полугодии 2022 года вырос на 15 процентов

ВТО Татарстана в первом полугодии 2022 года вырос на 15 процентов - РИА Новости, 08.11.2022

ВТО Татарстана в первом полугодии 2022 года вырос на 15 процентов

Внешнеторговый оборот Татарстана по итогам первого полугодия 2022 года составил порядка 10 миллиардов долларов, что примерно на 15% превышает аналогичный... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:13

2022-11-08T17:13

2022-11-08T17:13

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

экономика

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КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Татарстана по итогам первого полугодия 2022 года составил порядка 10 миллиардов долларов, что примерно на 15% превышает аналогичный показатель 2021 года, сообщил вице-премьер республики – министр промышленности и торговли Олег Коробченко."Внешнеторговый оборот республики за первое полугодие 2022 года составил порядка 10 миллиардов долларов и по сравнению с первым полугодием 2021 года вырос на порядка 15%. В структуре промышленности республики основную долю занимают нефтедобыча, нефтепереработка, химия, машиностроение, энергетика и сельское хозяйство", - сказал Коробченко на брифинге в правительстве республики.В частности, по его информации, нефтедобыча занимает в структуре промышленности республики 25,1%, нефтепереработка – 21,5%, химия и нефтехимия – 16,4%, машиностроение – 21%.По словам министра, в нынешней геополитической ситуации Татарстан активно прорабатывает возможности наращивания товарооборота с дружественными государствами, такими как страны Ближнего Востока, Азии и Африки, а также увеличивает взаимодействие со странами СНГ.Коробченко напомнил, что у республики действуют соглашения о сотрудничестве с 37 странами и субъектами мира, налажены договорные отношения с 80 субъектами РФ. Одним из действенных механизмов кооперации является сеть торговых представительств республики: восемь находятся в России, 13 – за рубежом. В этом году уже организовано более 160 мероприятий, в том числе 67 визитов иностранных делегаций в Татарстан."В 2022 году особое внимание стало уделяться содействию организациям, испытывающим проблемы, связанные с логистикой и перебоями в поставках импортных составляющих производства. В связи с этим представительствами Татарстана осуществляется работа по поиску потенциальных партнеров в странах и субъектах пребывания, прорабатываются возможные цепочки поставок через страны СНГ, Ближнего Востока, Азии, ведется поиск логистических партнеров для осуществления поставок", - добавил министр.

https://ria.ru/20221101/islam-1828477876.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика татарстан (татарстан), экономика