https://ria.ru/20221108/volontery-1830079696.html
Волонтеров Ленобласти отметили знаками отличия
Волонтеров Ленобласти отметили знаками отличия - РИА Новости, 08.11.2022
Волонтеров Ленобласти отметили знаками отличия
Губернатор Ленинградской области присвоил знаки отличия "За вклад в развитие добровольческого движения Ленинградской области" десяти волонтерам региона, сообщил РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T20:37
2022-11-08T20:37
2022-11-08T20:37
ленинградская область
ленинградская область
волонтеры победы
кировский район
лодейнопольский район
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области присвоил знаки отличия "За вклад в развитие добровольческого движения Ленинградской области" десяти волонтерам региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в этом году знаки отличия "За вклад в развитие добровольческого движения Ленинградской области" получила инженер по лесопользованию и руководитель школьного лесничества из Лодейнопольского района, директор благотворительного фонда "Чистая Вуокса", руководитель добровольческого клуба "Вместе делаем добро", инициатор развития движения "Юный пожарный" в Кировском районе, волонтер объединения добровольных спасателей "Экстремум", муниципальный координатор движения "Волонтёры Победы", руководитель добровольческого клуба "Альтаир", руководитель волонтерского клуба "ТИМ-ГДМ". Также в десятку лучших добровольцев вошли участники добровольной народной дружины по защите государственной границы."Волонтерское движение в области за последнее время приобрело действительно широкий размах. Люди стремятся помогать, делать добрые дела ― причем в самых разных сферах. Разнообразие волонтерских проектов отражает и список награжденных добровольцев. Отобраны десять лучших, но, на самом деле, награду получают все активные, по настоящему неравнодушные волонтеры, этой наградой является благодарность тех, кто принимает помощь", ― сказал заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
https://ria.ru/20221107/lenoblast-1829590759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, волонтеры победы, кировский район, лодейнопольский район, общество
Ленинградская область , Ленинградская область, Волонтеры Победы, Кировский район, Лодейнопольский район, Общество