https://ria.ru/20221108/ukraina-1829928534.html

В Киеве после заявления о переговорах вновь призвали поставить вооружение

В Киеве после заявления о переговорах вновь призвали поставить вооружение - РИА Новости, 08.11.2022

В Киеве после заявления о переговорах вновь призвали поставить вооружение

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов после озвучивания Владимиром Зеленским условий для переговоров с Россией вновь призвал... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:02

2022-11-08T13:02

2022-11-08T17:25

алексей данилов

владимир зеленский

владимир путин

киев

украина

россия

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов после озвучивания Владимиром Зеленским условий для переговоров с Россией вновь призвал предоставить Киеву системы ПВО, авиацию, танки и дальнобойные ракеты.Зеленский 4 октября подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Однако во вторник, после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, Зеленский выложил в своем Telegram-канале обращение, в котором назвал условия Украины для начала диалога. Среди них, в частности, восстановление территориальной целостности Украины, уважение к уставу ООН, возмещение нанесенных боевыми действиями убытков."Главное условие президента Украины - восстановление территориальной целостности. Гарантия исполнения – современное ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты. Стратегия - действия на предупреждение", - написал Данилов в Twitter.При этом он предложил уничтожать российские ракеты ещё до их запуска. "Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море", - добавил Данилов, не уточнив, как украинские войска собираются реализовывать предложенную им стратегию.Итальянская газета la Repubblica ранее писала, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог.Газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что РФ остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/kovitidi-1829909365.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/miroshnik-1829898267.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей данилов, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина, россия, оон, нато, в мире