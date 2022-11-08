https://ria.ru/20221108/ukraina-1829928534.html
В Киеве после заявления о переговорах вновь призвали поставить вооружение
В Киеве после заявления о переговорах вновь призвали поставить вооружение - РИА Новости, 08.11.2022
В Киеве после заявления о переговорах вновь призвали поставить вооружение
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов после озвучивания Владимиром Зеленским условий для переговоров с Россией вновь призвал... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:02
2022-11-08T13:02
2022-11-08T17:25
алексей данилов
владимир зеленский
владимир путин
киев
украина
россия
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нато
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов после озвучивания Владимиром Зеленским условий для переговоров с Россией вновь призвал предоставить Киеву системы ПВО, авиацию, танки и дальнобойные ракеты.Зеленский 4 октября подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Однако во вторник, после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, Зеленский выложил в своем Telegram-канале обращение, в котором назвал условия Украины для начала диалога. Среди них, в частности, восстановление территориальной целостности Украины, уважение к уставу ООН, возмещение нанесенных боевыми действиями убытков."Главное условие президента Украины - восстановление территориальной целостности. Гарантия исполнения – современное ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты. Стратегия - действия на предупреждение", - написал Данилов в Twitter.При этом он предложил уничтожать российские ракеты ещё до их запуска. "Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море", - добавил Данилов, не уточнив, как украинские войска собираются реализовывать предложенную им стратегию.Итальянская газета la Repubblica ранее писала, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог.Газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что РФ остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей данилов, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина, россия, оон, нато, в мире
Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Киев, Украина, Россия, ООН, НАТО, В мире
13:02 08.11.2022 (обновлено: 17:25 08.11.2022)
В Киеве после заявления о переговорах вновь призвали поставить вооружение
В Киеве после заявления Зеленского о переговорах с Россией призвали поставить вооружение
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов после озвучивания Владимиром Зеленским условий для переговоров с Россией вновь призвал
предоставить Киеву системы ПВО, авиацию, танки и дальнобойные ракеты.
Зеленский 4 октября подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным
. Однако во вторник, после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, Зеленский выложил в своем Telegram-канале обращение, в котором назвал условия Украины для начала диалога. Среди них, в частности, восстановление территориальной целостности Украины, уважение к уставу ООН
, возмещение нанесенных боевыми действиями убытков.
"Главное условие президента Украины - восстановление территориальной целостности. Гарантия исполнения – современное ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты. Стратегия - действия на предупреждение", - написал Данилов в Twitter.
При этом он предложил уничтожать российские ракеты ещё до их запуска. "Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море", - добавил Данилов, не уточнив, как украинские войска собираются реализовывать предложенную им стратегию.
Итальянская газета la Repubblica ранее писала, что США
и НАТО
ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог.
Газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена
в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым
и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым
.
Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что РФ остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.