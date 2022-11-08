https://ria.ru/20221108/ukraina-1829880433.html

В Луганске считают, что на Западе устали от нежелания Киева договариваться

В Луганске считают, что на Западе устали от нежелания Киева договариваться - РИА Новости, 08.11.2022

В Луганске считают, что на Западе устали от нежелания Киева договариваться

Владимир Зеленский "переобулся в воздухе" и заговорил о переговорах с Россией после "окрика" Запада, уставшего от украинской "бескомпромисной риторики", считает РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:00

2022-11-08T11:00

2022-11-08T11:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

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родион мирошник

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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский "переобулся в воздухе" и заговорил о переговорах с Россией после "окрика" Запада, уставшего от украинской "бескомпромисной риторики", считает глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.Зеленский 4 октября подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин президент. Однако во вторник, после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, Зеленский выложил в своем Telegram-канале обращение, в котором назвал условия Украины для начала диалога."Получив окрик с Запада, сегодня (Зеленский) резко снова переобулся в воздухе, ибо "бескомпромиссная риторика" - это не совсем то, что хочет слышать уже порядком подуставший от Украины Запад", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он добавил, что Россия все время декларировала готовность разрешить конфликт путём переговоров, условиями которых должны быть демилитаризация и денацификация Украины, и вытекающий из этого "демонтаж проамериканского марионеточного режима Зеленского"."Это более чем обоснованные требования в отношении токсичного террористического режима, пока еще контролирующего значительную часть территории Украины", - отметил Мирошник.Итальянская газета la Repubblica ранее писала, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог. Газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что РФ остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.

https://ria.ru/20221107/peregovory-1829663228.html

https://ria.ru/20221106/ukraina-1829424636.html

https://ria.ru/20221031/peregovory-1828289584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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