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В Луганске считают, что на Западе устали от нежелания Киева договариваться - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829880433.html
В Луганске считают, что на Западе устали от нежелания Киева договариваться
В Луганске считают, что на Западе устали от нежелания Киева договариваться - РИА Новости, 08.11.2022
В Луганске считают, что на Западе устали от нежелания Киева договариваться
Владимир Зеленский "переобулся в воздухе" и заговорил о переговорах с Россией после "окрика" Запада, уставшего от украинской "бескомпромисной риторики", считает РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:00
2022-11-08T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
родион мирошник
ситуация в днр и лнр
нато
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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский "переобулся в воздухе" и заговорил о переговорах с Россией после "окрика" Запада, уставшего от украинской "бескомпромисной риторики", считает глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.Зеленский 4 октября подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин президент. Однако во вторник, после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, Зеленский выложил в своем Telegram-канале обращение, в котором назвал условия Украины для начала диалога."Получив окрик с Запада, сегодня (Зеленский) резко снова переобулся в воздухе, ибо "бескомпромиссная риторика" - это не совсем то, что хочет слышать уже порядком подуставший от Украины Запад", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он добавил, что Россия все время декларировала готовность разрешить конфликт путём переговоров, условиями которых должны быть демилитаризация и денацификация Украины, и вытекающий из этого "демонтаж проамериканского марионеточного режима Зеленского"."Это более чем обоснованные требования в отношении токсичного террористического режима, пока еще контролирующего значительную часть территории Украины", - отметил Мирошник.Итальянская газета la Repubblica ранее писала, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог. Газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что РФ остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
https://ria.ru/20221107/peregovory-1829663228.html
https://ria.ru/20221106/ukraina-1829424636.html
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украина
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, родион мирошник, ситуация в днр и лнр, нато, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Родион Мирошник, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО, Луганская Народная Республика
11:00 08.11.2022
 
В Луганске считают, что на Западе устали от нежелания Киева договариваться

Мирошник считает, что Зеленский заговорил о переговорах с Россией после окрика с Запада

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский "переобулся в воздухе" и заговорил о переговорах с Россией после "окрика" Запада, уставшего от украинской "бескомпромисной риторики", считает глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Зеленский 4 октября подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин президент. Однако во вторник, после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, Зеленский выложил в своем Telegram-канале обращение, в котором назвал условия Украины для начала диалога.
Флаги Украины и России на столе переговоров - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 14:15Специальная военная операция на Украине
СМИ: США и НАТО обсуждают условия возобновления переговоров Москвы и Киева
"Получив окрик с Запада, сегодня (Зеленский) резко снова переобулся в воздухе, ибо "бескомпромиссная риторика" - это не совсем то, что хочет слышать уже порядком подуставший от Украины Запад", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он добавил, что Россия все время декларировала готовность разрешить конфликт путём переговоров, условиями которых должны быть демилитаризация и денацификация Украины, и вытекающий из этого "демонтаж проамериканского марионеточного режима Зеленского".
"Это более чем обоснованные требования в отношении токсичного террористического режима, пока еще контролирующего значительную часть территории Украины", - отметил Мирошник.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 02:23
США призвали Украину показать открытость к переговорам с Россией, пишет WP
Итальянская газета la Repubblica ранее писала, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог. Газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что РФ остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 23:42Специальная военная операция на Украине
Путин ответил на вопрос о возможности договоренностей с Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияРодион МирошникСитуация в ДНР и ЛНРНАТОЛуганская Народная Республика
 
 
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