https://ria.ru/20221108/turtsiya-1829931037.html

Третью АЭС в Турции могут построить во Фракии, заявил глава Минэнерго

Третью АЭС в Турции могут построить во Фракии, заявил глава Минэнерго - РИА Новости, 08.11.2022

Третью АЭС в Турции могут построить во Фракии, заявил глава Минэнерго

Местом для строительства третьей по счету АЭС в Турции может быть Фракия, в европейской части страны, сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:08

2022-11-08T13:08

2022-11-08T13:08

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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Местом для строительства третьей по счету АЭС в Турции может быть Фракия, в европейской части страны, сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез.Сейчас Турция и РФ работают над завершением проекта АЭС "Аккую". Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара обсуждает с Москвой строительство двух АЭС. Один из них будет находиться в Синопе, а по месту третьего сейчас рассматриваются различные варианты."Рассматривается вариант Тракьи (Фракия), сейчас мы ведем исследовательские работы на месте, ведем оценку", - сказал Донмез в интервью телеканалу TRT Haber.

https://ria.ru/20221108/akkuyu-1829924529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, анкара (провинция), аэс "аккую", в мире