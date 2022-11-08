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Третью АЭС в Турции могут построить во Фракии, заявил глава Минэнерго - РИА Новости, 08.11.2022
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Третью АЭС в Турции могут построить во Фракии, заявил глава Минэнерго
Третью АЭС в Турции могут построить во Фракии, заявил глава Минэнерго - РИА Новости, 08.11.2022
Третью АЭС в Турции могут построить во Фракии, заявил глава Минэнерго
Местом для строительства третьей по счету АЭС в Турции может быть Фракия, в европейской части страны, сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:08
2022-11-08T13:08
турция
россия
анкара (провинция)
аэс "аккую"
в мире
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Местом для строительства третьей по счету АЭС в Турции может быть Фракия, в европейской части страны, сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез.Сейчас Турция и РФ работают над завершением проекта АЭС "Аккую". Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара обсуждает с Москвой строительство двух АЭС. Один из них будет находиться в Синопе, а по месту третьего сейчас рассматриваются различные варианты."Рассматривается вариант Тракьи (Фракия), сейчас мы ведем исследовательские работы на месте, ведем оценку", - сказал Донмез в интервью телеканалу TRT Haber.
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турция, россия, анкара (провинция), аэс "аккую", в мире
Турция, Россия, Анкара (провинция), АЭС "Аккую", В мире
13:08 08.11.2022
 
Третью АЭС в Турции могут построить во Фракии, заявил глава Минэнерго

Министр энергетики Турции Донмез: местом для строительства третьей АЭС может быть Фракия

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в медиабанкСтроительная площадка АЭС "Аккую" госкорпорации "Росатом"
Строительная площадка АЭС Аккую госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Sputnik / Туран Салджы
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Строительная площадка АЭС "Аккую" госкорпорации "Росатом". Архивное фото
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Местом для строительства третьей по счету АЭС в Турции может быть Фракия, в европейской части страны, сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез.
Сейчас Турция и РФ работают над завершением проекта АЭС "Аккую". Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара обсуждает с Москвой строительство двух АЭС. Один из них будет находиться в Синопе, а по месту третьего сейчас рассматриваются различные варианты.
"Рассматривается вариант Тракьи (Фракия), сейчас мы ведем исследовательские работы на месте, ведем оценку", - сказал Донмез в интервью телеканалу TRT Haber.
Начало строительства третьего блока АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 12:47
В Минэнерго Турции рассказали о строительстве АЭС "Аккую"
 
ТурцияРоссияАнкара (провинция)АЭС "Аккую"В мире
 
 
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