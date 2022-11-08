https://ria.ru/20221108/turtsiya-1829931037.html
Третью АЭС в Турции могут построить во Фракии, заявил глава Минэнерго
Третью АЭС в Турции могут построить во Фракии, заявил глава Минэнерго - РИА Новости, 08.11.2022
Третью АЭС в Турции могут построить во Фракии, заявил глава Минэнерго
Местом для строительства третьей по счету АЭС в Турции может быть Фракия, в европейской части страны, сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:08
2022-11-08T13:08
2022-11-08T13:08
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Местом для строительства третьей по счету АЭС в Турции может быть Фракия, в европейской части страны, сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез.Сейчас Турция и РФ работают над завершением проекта АЭС "Аккую". Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара обсуждает с Москвой строительство двух АЭС. Один из них будет находиться в Синопе, а по месту третьего сейчас рассматриваются различные варианты."Рассматривается вариант Тракьи (Фракия), сейчас мы ведем исследовательские работы на месте, ведем оценку", - сказал Донмез в интервью телеканалу TRT Haber.
https://ria.ru/20221108/akkuyu-1829924529.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, анкара (провинция), аэс "аккую", в мире
Турция, Россия, Анкара (провинция), АЭС "Аккую", В мире
Третью АЭС в Турции могут построить во Фракии, заявил глава Минэнерго
Министр энергетики Турции Донмез: местом для строительства третьей АЭС может быть Фракия