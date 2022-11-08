https://ria.ru/20221108/trevoga-1829865056.html

В Одесской области на Украине объявили воздушную тревогу

В Одесской области на Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2022

В Одесской области на Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:03

2022-11-08T10:03

2022-11-08T10:03

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

одесская область

украина

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук."Тревога! Все в укрытия", - написал Братчук в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221108/donetsk-1829852681.html

одесская область

украина

харьков

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Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, одесская область, украина, харьков, вооруженные силы рф