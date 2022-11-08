https://ria.ru/20221108/trevoga-1829865056.html
В Одесской области на Украине объявили воздушную тревогу
В Одесской области на Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2022
В Одесской области на Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:03
2022-11-08T10:03
2022-11-08T10:03
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одесская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук."Тревога! Все в укрытия", - написал Братчук в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, одесская область, украина, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Одесская область, Украина, Харьков, Вооруженные силы РФ
В Одесской области на Украине объявили воздушную тревогу
Власти Одесской области Украины сообщили о воздушной тревоге