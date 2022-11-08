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Адвокат не исключил, что у Саакашвили подтвердят туберкулез и деменцию - РИА Новости, 08.11.2022
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Адвокат не исключил, что у Саакашвили подтвердят туберкулез и деменцию
Адвокат не исключил, что у Саакашвили подтвердят туберкулез и деменцию - РИА Новости, 08.11.2022
Адвокат не исключил, что у Саакашвили подтвердят туберкулез и деменцию
Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил, что у политика, возможно, подтвердятся более 30 различных заболеваний, в том... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:10
2022-11-08T13:10
в мире
михаил саакашвили
грузия
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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил, что у политика, возможно, подтвердятся более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез."Речь идет о предполагаемых диагнозах. Все еще не подтверждено окончательно, мы ждем ответов. У нас есть подозрения, и ведется работа над этим. Я имею в виду деменцию, туберкулез и еще 34 болезни", - заявил адвокат.По словам адвоката, он уже получил отчет зарубежных экспертов после проведенных исследований, результаты планирует обнародовать позже.Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Правозащитники сообщают, что с момента поступления в клинику его состояние ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Ранее члены его семьи сообщали, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20220817/saakashvili-1810166602.html
https://ria.ru/20220909/saakashvili-1815731140.html
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в мире, михаил саакашвили, грузия
В мире, Михаил Саакашвили, Грузия
13:10 08.11.2022
 
Адвокат не исключил, что у Саакашвили подтвердят туберкулез и деменцию

Адвокат Хачапуридзе: у Саакашвили могут найти туберкулез, деменцию и еще более 30 болезней

© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил, что у политика, возможно, подтвердятся более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.
"Речь идет о предполагаемых диагнозах. Все еще не подтверждено окончательно, мы ждем ответов. У нас есть подозрения, и ведется работа над этим. Я имею в виду деменцию, туберкулез и еще 34 болезни", - заявил адвокат.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 11:23
Саакашвили заявил о желании "участвовать в борьбе" на Украине
По словам адвоката, он уже получил отчет зарубежных экспертов после проведенных исследований, результаты планирует обнародовать позже.
Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Правозащитники сообщают, что с момента поступления в клинику его состояние ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Ранее члены его семьи сообщали, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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В миреМихаил СаакашвилиГрузия
 
 
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