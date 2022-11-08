Участник спецоперации на Украине погиб, спасая людей из костромского кафе
Участвовавший в спецоперации доброволец погиб, спасая людей при пожаре в кафе "Полигон"
© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкПомещение ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Помещение ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Участвовавший в специальной военной операции доброволец Александр Редников погиб, помогая спасать людей при пожаре в костромском кафе "Полигон", сообщил его друг Евгений Логинов.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек, пятеро пострадали. Предполагаемый виновник пожара, по данным СК, - 23-летний мужчина. Он подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что, предварительно, привело к возгоранию.
По данным местных СМИ, Редников в ночь пожара проезжал мимо, увидев огонь, забежал в здание спасать людей.
Как написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Логинов, с началом спецоперации Редников "направился добровольцем на службу в воюющий состав ВДВ". В Кострому он вернулся после ранения. "За неделю до его гибели к раненому Сашке из Бердска прилетела его любовь - Лена. Рассказывал мне о ней он счастливый и окрылённый. 28 октября Саня и Лена зарегистрировали законный брак... а через неделю наш Тринашка (позывной - ред.) погиб", - написал Логинов. По его словам, прощание с погибшим пройдет 11 ноября в Бердске. Логинов добавил, что, по его данным, гвардии старшего сержанта Редникова за проявленное мужество и героизм представили к государственной награде посмертно.