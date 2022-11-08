https://ria.ru/20221108/pozhar-1830032512.html

Участник спецоперации на Украине погиб, спасая людей из костромского кафе

Участник спецоперации на Украине погиб, спасая людей из костромского кафе - РИА Новости, 08.11.2022

Участник спецоперации на Украине погиб, спасая людей из костромского кафе

Участвовавший в специальной военной операции доброволец Александр Редников погиб, помогая спасать людей при пожаре в костромском кафе "Полигон", сообщил его... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:49

2022-11-08T17:49

2022-11-08T17:49

происшествия

кострома

россия

пожар в кафе в костроме

ситуация в днр и лнр

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РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Участвовавший в специальной военной операции доброволец Александр Редников погиб, помогая спасать людей при пожаре в костромском кафе "Полигон", сообщил его друг Евгений Логинов.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек, пятеро пострадали. Предполагаемый виновник пожара, по данным СК, - 23-летний мужчина. Он подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что, предварительно, привело к возгоранию. По данным местных СМИ, Редников в ночь пожара проезжал мимо, увидев огонь, забежал в здание спасать людей.Как написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Логинов, с началом спецоперации Редников "направился добровольцем на службу в воюющий состав ВДВ". В Кострому он вернулся после ранения. "За неделю до его гибели к раненому Сашке из Бердска прилетела его любовь - Лена. Рассказывал мне о ней он счастливый и окрылённый. 28 октября Саня и Лена зарегистрировали законный брак... а через неделю наш Тринашка (позывной - ред.) погиб", - написал Логинов. По его словам, прощание с погибшим пройдет 11 ноября в Бердске. Логинов добавил, что, по его данным, гвардии старшего сержанта Редникова за проявленное мужество и героизм представили к государственной награде посмертно.

https://ria.ru/20221105/kriminal-1829344281.html

кострома

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кострома, россия, пожар в кафе в костроме, ситуация в днр и лнр