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В Томске загорелась крыша четырехэтажного дома - РИА Новости, 08.11.2022
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В Томске загорелась крыша четырехэтажного дома
В Томске загорелась крыша четырехэтажного дома - РИА Новости, 08.11.2022
В Томске загорелась крыша четырехэтажного дома
Пожарные в Томске тушат крышу четырехэтажного дома на площади в 700 квадратных метров, жильцы эвакуированы, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:47
2022-11-08T13:00
происшествия
жилье
томск
томская область
советский район
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НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Пожарные в Томске тушат крышу четырехэтажного дома на площади в 700 квадратных метров, жильцы эвакуированы, сообщает ГУМЧС по региону."Предварительная площадь пожара - 700 квадратных метров. Спасено 30 человек, 30 эвакуировано", - рассказали журналистам в главке, уточнив, что пожар произошел на улице Кулагина, 35 на крыше четырехэтажного жилого дома.В свою очередь, прокуратура Томской области сообщает, что прокуратура Советского района Томска проконтролирует установление всех обстоятельств и причин возгорания крыши. Некоторые СМИ со ссылкой на жильцов дома сообщают, что на ней утром работала сварочная бригада."По предварительной информации, пострадавших нет. Жильцы дома эвакуированы", - сообщили в ведомстве.
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томск
томская область
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происшествия, жилье, томск, томская область, советский район
Происшествия, Жилье, Томск, Томская область, Советский район
11:47 08.11.2022 (обновлено: 13:00 08.11.2022)
 
В Томске загорелась крыша четырехэтажного дома

В Томске тушат крышу четырехэтажного дома, жильцы эвакуированы

© Фото : ГУМЧС России по Томской областиПожар в Советском районе города Томска
Пожар в Советском районе города Томска - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : ГУМЧС России по Томской области
Пожар в Советском районе города Томска
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НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Пожарные в Томске тушат крышу четырехэтажного дома на площади в 700 квадратных метров, жильцы эвакуированы, сообщает ГУМЧС по региону.
"Предварительная площадь пожара - 700 квадратных метров. Спасено 30 человек, 30 эвакуировано", - рассказали журналистам в главке, уточнив, что пожар произошел на улице Кулагина, 35 на крыше четырехэтажного жилого дома.
В свою очередь, прокуратура Томской области сообщает, что прокуратура Советского района Томска проконтролирует установление всех обстоятельств и причин возгорания крыши. Некоторые СМИ со ссылкой на жильцов дома сообщают, что на ней утром работала сварочная бригада.
"По предварительной информации, пострадавших нет. Жильцы дома эвакуированы", - сообщили в ведомстве.
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