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ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре гаубицы

ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре гаубицы - РИА Новости, 08.11.2022

ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре гаубицы

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, четыре гаубицы, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:54

2022-11-08T10:54

2022-11-08T10:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

т-72б

народная милиция днр

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, четыре гаубицы, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре гаубицы (две "М777", "2А65" и "2С3"), два танка (Т-72Б и Т-64БВ), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), четыре гаубицы, два танка, семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три беспилотника противника.

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, т-72б, народная милиция днр, россия, вооруженные силы украины