https://ria.ru/20221108/poteri-1829878313.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре гаубицы
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре гаубицы - РИА Новости, 08.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре гаубицы
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, четыре гаубицы, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:54
2022-11-08T10:54
2022-11-08T10:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
т-72б
народная милиция днр
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803175877_76:0:2464:1344_1920x0_80_0_0_ee499266de6481daf2bac5bb657cfb29.jpg
ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, четыре гаубицы, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре гаубицы (две "М777", "2А65" и "2С3"), два танка (Т-72Б и Т-64БВ), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), четыре гаубицы, два танка, семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три беспилотника противника.
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803175877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9c2be852ff6bb0ba8e058a20227bd36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, т-72б, народная милиция днр, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Т-72Б, Народная милиция ДНР, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре гаубицы
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли до 50 человек и четыре гаубицы