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ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре гаубицы - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/poteri-1829878313.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре гаубицы
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре гаубицы - РИА Новости, 08.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре гаубицы
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, четыре гаубицы, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:54
2022-11-08T10:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
т-72б
народная милиция днр
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, четыре гаубицы, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре гаубицы (две "М777", "2А65" и "2С3"), два танка (Т-72Б и Т-64БВ), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), четыре гаубицы, два танка, семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три беспилотника противника.
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донецкая народная республика, т-72б, народная милиция днр, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Т-72Б, Народная милиция ДНР, Россия, Вооруженные силы Украины
10:54 08.11.2022
 
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре гаубицы

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли до 50 человек и четыре гаубицы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, четыре гаубицы, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре гаубицы (две "М777", "2А65" и "2С3"), два танка (Т-72Б и Т-64БВ), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), четыре гаубицы, два танка, семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три беспилотника противника.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТ-72БНародная милиция ДНРРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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