Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет выдвигать Украине условия для переговоров, заявили в МИД - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/peregovory-1829941772.html
Россия не будет выдвигать Украине условия для переговоров, заявили в МИД
Россия не будет выдвигать Украине условия для переговоров, заявили в МИД - РИА Новости, 08.11.2022
Россия не будет выдвигать Украине условия для переговоров, заявили в МИД
Москва не выдвигала никаких требований для начала переговоров с Киевом, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:44
2022-11-08T15:48
россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
андрей руденко
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Москва не выдвигала никаких требований для начала переговоров с Киевом, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко.Он напомнил, что киевские власти приняли закон, запрещающий вести мирные переговоры с Москвой. Дипломат подчеркнул, что это осознанный выбор властей соседней страны."Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине", — добавил Руденко.При этом дипломат подчеркнул, что у России нет дипломатических контактов с США по украинскому кризису. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что Москва открыта к контактам с Киевом, но соседняя страна сама себе законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной.Так, сейчас на Украине действует указ президента от 4 октября, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны страны о том, что проведение переговоров с Владимиром Путиным невозможно.В последние дни западные СМИ пишут, что США и их союзники подталкивают Украину к переговорам с Россией. По информации итальянской газеты la Repubblica, Штаты и страны НАТО обсуждают, на каких условиях может возобновиться диалог между Киевом и Москвой. Газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, сообщила, что Белый дом в частном порядке попросил украинское руководство продемонстрировать открытость к переговорам.Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев конфиденциально контактирует с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. По информации газеты, цель переговоров — предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.В ответ на эти публикации президент Украины Владимир Зеленский назвал условия Киева для начала диалога диалога с Моской. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом он сам ранее заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с действующим руководством России, и ввел законодательный запрет на это. Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221108/peregovory-1829865182.html
https://ria.ru/20221108/ssha-1829921376.html
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829912018.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_4a59464580ea56ba2a4ab5014a5266c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, андрей руденко, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Руденко, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:44 08.11.2022 (обновлено: 15:48 08.11.2022)
 
Россия не будет выдвигать Украине условия для переговоров, заявили в МИД

Замглавы МИД Руденко заявил об отсутствии предварительных условий для переговоров с Киевом

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлажки на столе переговоров между Россией и Украиной
Флажки на столе переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки на столе переговоров между Россией и Украиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Москва не выдвигала никаких требований для начала переговоров с Киевом, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко.
"С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю", — добавил Руденко.
Он напомнил, что киевские власти приняли закон, запрещающий вести мирные переговоры с Москвой. Дипломат подчеркнул, что это осознанный выбор властей соседней страны.
"Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине", — добавил Руденко.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 10:03Специальная военная операция на Украине
Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
При этом дипломат подчеркнул, что у России нет дипломатических контактов с США по украинскому кризису.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что Москва открыта к контактам с Киевом, но соседняя страна сама себе законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной.
Так, сейчас на Украине действует указ президента от 4 октября, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны страны о том, что проведение переговоров с Владимиром Путиным невозможно.
В последние дни западные СМИ пишут, что США и их союзники подталкивают Украину к переговорам с Россией. По информации итальянской газеты la Repubblica, Штаты и страны НАТО обсуждают, на каких условиях может возобновиться диалог между Киевом и Москвой. Газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, сообщила, что Белый дом в частном порядке попросил украинское руководство продемонстрировать открытость к переговорам.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 12:34
Американский политолог объяснил, как США манипулируют Украиной
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев конфиденциально контактирует с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. По информации газеты, цель переговоров — предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.
В ответ на эти публикации президент Украины Владимир Зеленский назвал условия Киева для начала диалога диалога с Моской. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом он сам ранее заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с действующим руководством России, и ввел законодательный запрет на это.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 12:09Специальная военная операция на Украине
В Киеве рассматривают вариант отказа от Донбасса, заявил экс-депутат Рады
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреАндрей РуденкоСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала