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Россия не будет выдвигать Украине условия для переговоров, заявили в МИД

Россия не будет выдвигать Украине условия для переговоров, заявили в МИД - РИА Новости, 08.11.2022

Россия не будет выдвигать Украине условия для переговоров, заявили в МИД

Москва не выдвигала никаких требований для начала переговоров с Киевом, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:44

2022-11-08T13:44

2022-11-08T15:48

россия

украина

специальная военная операция на украине

в мире

андрей руденко

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Москва не выдвигала никаких требований для начала переговоров с Киевом, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко.Он напомнил, что киевские власти приняли закон, запрещающий вести мирные переговоры с Москвой. Дипломат подчеркнул, что это осознанный выбор властей соседней страны."Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине", — добавил Руденко.При этом дипломат подчеркнул, что у России нет дипломатических контактов с США по украинскому кризису. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что Москва открыта к контактам с Киевом, но соседняя страна сама себе законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной.Так, сейчас на Украине действует указ президента от 4 октября, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны страны о том, что проведение переговоров с Владимиром Путиным невозможно.В последние дни западные СМИ пишут, что США и их союзники подталкивают Украину к переговорам с Россией. По информации итальянской газеты la Repubblica, Штаты и страны НАТО обсуждают, на каких условиях может возобновиться диалог между Киевом и Москвой. Газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, сообщила, что Белый дом в частном порядке попросил украинское руководство продемонстрировать открытость к переговорам.Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев конфиденциально контактирует с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. По информации газеты, цель переговоров — предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.В ответ на эти публикации президент Украины Владимир Зеленский назвал условия Киева для начала диалога диалога с Моской. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом он сам ранее заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с действующим руководством России, и ввел законодательный запрет на это. Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221108/peregovory-1829865182.html

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Кирилл Волков

россия, украина, в мире, андрей руденко, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)