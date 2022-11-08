https://ria.ru/20221108/parodiya-1829981951.html

Депутат попросил генпрокурора проверить ролик с пародией на солдата

Депутат попросил генпрокурора проверить ролик с пародией на солдата - РИА Новости, 08.11.2022

Депутат попросил генпрокурора проверить ролик с пародией на солдата

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить видео блогера Nekoglai, в котором он... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:15

2022-11-08T15:15

2022-11-08T15:24

происшествия

игорь краснов

россия

свердловская область

москва

генеральная прокуратура рф

лига безопасного интернета

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить видео блогера Nekoglai, в котором он пародирует ролик с российским военнослужащим, выбрасывающим упавшие в траншею гранаты противника.Nekoglai выложил пародию на видео, где российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, которые сбросил на него с коптера противник. Блогер "повторил" действия солдата, правда, находясь дома и на ковре, позже видеоролик он удалил, однако видео успело разойтись по сети."В сети интернет распространяется видео, на котором блогер "Некоглай", предположительно, гражданин Российской Федерации Николай Лебедев, 2001 года рождения, проживающий в городе Москва, издевается над солдатом армии России, который при выполнении боевой задачи смог выбросить из траншеи две гранаты (и тем самым сохранил себе жизнь), которые на него скинули при помощи коптера. Прошу провести проверку... на предмет нарушения законодательства", – написал Свалов в своем Telegram-канале во вторник.Также он отметил, что не понимает, каково тому мужчине, который был на реальном видео. "Просто очередное животное", – добавляет депутат уже в адрес блогера и его пародии.По информации СМИ, видео также заметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая планирует подать заявление в Генпрокуратуру и МВД, чтобы там проверили ролик блогера на предмет дискредитации ВС РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/gudkov-1814271202.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/diskreditatsiya-1827546728.html

россия

свердловская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, игорь краснов, россия, свердловская область, москва, генеральная прокуратура рф, лига безопасного интернета, вооруженные силы рф