15:15 08.11.2022 (обновлено: 15:24 08.11.2022)
Депутат попросил генпрокурора проверить ролик с пародией на солдата
Уральский депутат призвал проверить ролик блогера Nekoglai с пародией на солдата
Прокуратура. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить видео блогера Nekoglai, в котором он пародирует ролик с российским военнослужащим, выбрасывающим упавшие в траншею гранаты противника.
Nekoglai выложил пародию на видео, где российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, которые сбросил на него с коптера противник. Блогер "повторил" действия солдата, правда, находясь дома и на ковре, позже видеоролик он удалил, однако видео успело разойтись по сети.
"В сети интернет распространяется видео, на котором блогер "Некоглай", предположительно, гражданин Российской Федерации Николай Лебедев, 2001 года рождения, проживающий в городе Москва, издевается над солдатом армии России, который при выполнении боевой задачи смог выбросить из траншеи две гранаты (и тем самым сохранил себе жизнь), которые на него скинули при помощи коптера. Прошу провести проверку... на предмет нарушения законодательства", – написал Свалов в своем Telegram-канале во вторник.
Также он отметил, что не понимает, каково тому мужчине, который был на реальном видео. "Просто очередное животное", – добавляет депутат уже в адрес блогера и его пародии.
По информации СМИ, видео также заметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая планирует подать заявление в Генпрокуратуру и МВД, чтобы там проверили ролик блогера на предмет дискредитации ВС РФ.
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