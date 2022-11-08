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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/obstrel-1830076409.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 08.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли во вторник Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов за 25 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T20:13
2022-11-08T20:13
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
украина
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов за 25 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра; 18.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра... 18.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 18.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829980624.html
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горловка
украина
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донецк, горловка, украина, в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
20:13 08.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов за 25 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра; 18.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра... 18.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 18.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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