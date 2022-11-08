https://ria.ru/20221108/obstrel-1830076409.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 08.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли во вторник Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов за 25 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T20:13

2022-11-08T20:13

2022-11-08T20:13

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

украина

в мире

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов за 25 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра; 18.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра... 18.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 18.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.

https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829980624.html

донецк

горловка

украина

донецкая народная республика

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донецк, горловка, украина, в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика