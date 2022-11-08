https://ria.ru/20221108/naemniki-1829843293.html

Российский военный рассказал об атаках польских наемниц

Российский военный рассказал об атаках польских наемниц - РИА Новости, 08.11.2022

Российский военный рассказал об атаках польских наемниц

Женщины-наемницы из Польши участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами, рассказал РИА Новости российский военнослужащий в Харьковской области. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T06:19

2022-11-08T06:19

2022-11-08T11:49

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829850019_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ad22ec8c8bac3b88f58f790f9bdc507.jpg

ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Женщины-наемницы из Польши участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами, рассказал РИА Новости российский военнослужащий в Харьковской области.Он уточнил, что такие факты зафиксировали при наступлении противника на другом направлении.По его словам, практика показала, что "воевать как мужик — это не каждый может". Случаи, когда противник скидывал с беспилотников на российские позиции боеприпасы от подствольных гранатометов и отправлял женщин в атаку, собеседник агентства назвал "крысятничеством".Всего за время специальной военной операции на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств, сообщила в начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова. Больше всего Киеву удалось рекрутировать в Польше, США, Канаде, Румынии и Великобритании. По информации российского Минобороны, более трех тысяч наемников удалось уничтожить, столько же вернулись домой.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221026/naemniki-1826931491.html

https://ria.ru/20221107/naemnik-1829818123.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнослужащий о польских наемницах в рядах ВСУ Польские женщины-наемники участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами, рассказал РИА Новости российский военнослужащий в Харьковской области. 2022-11-08T06:19 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины