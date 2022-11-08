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Российский военный рассказал об атаках польских наемниц - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/naemniki-1829843293.html
Российский военный рассказал об атаках польских наемниц
Российский военный рассказал об атаках польских наемниц - РИА Новости, 08.11.2022
Российский военный рассказал об атаках польских наемниц
Женщины-наемницы из Польши участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами, рассказал РИА Новости российский военнослужащий в Харьковской области. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T06:19
2022-11-08T11:49
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Женщины-наемницы из Польши участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами, рассказал РИА Новости российский военнослужащий в Харьковской области.Он уточнил, что такие факты зафиксировали при наступлении противника на другом направлении.По его словам, практика показала, что "воевать как мужик — это не каждый может". Случаи, когда противник скидывал с беспилотников на российские позиции боеприпасы от подствольных гранатометов и отправлял женщин в атаку, собеседник агентства назвал "крысятничеством".Всего за время специальной военной операции на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств, сообщила в начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова. Больше всего Киеву удалось рекрутировать в Польше, США, Канаде, Румынии и Великобритании. По информации российского Минобороны, более трех тысяч наемников удалось уничтожить, столько же вернулись домой.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221026/naemniki-1826931491.html
https://ria.ru/20221107/naemnik-1829818123.html
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Военнослужащий о польских наемницах в рядах ВСУ
Польские женщины-наемники участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами, рассказал РИА Новости российский военнослужащий в Харьковской области.
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харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
06:19 08.11.2022 (обновлено: 11:49 08.11.2022)
 
Российский военный рассказал об атаках польских наемниц

Российский военный заявил об участии в наступлении ВСУ женщин-наемниц из Польши

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ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Женщины-наемницы из Польши участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами, рассказал РИА Новости российский военнослужащий в Харьковской области.
Он уточнил, что такие факты зафиксировали при наступлении противника на другом направлении.
"Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом", — отметил собеседник агентства.
По его словам, практика показала, что "воевать как мужик — это не каждый может". Случаи, когда противник скидывал с беспилотников на российские позиции боеприпасы от подствольных гранатометов и отправлял женщин в атаку, собеседник агентства назвал "крысятничеством".
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Всего за время специальной военной операции на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств, сообщила в начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова. Больше всего Киеву удалось рекрутировать в Польше, США, Канаде, Румынии и Великобритании. По информации российского Минобороны, более трех тысяч наемников удалось уничтожить, столько же вернулись домой.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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