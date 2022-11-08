https://ria.ru/20221108/naemniki-1829843293.html
Российский военный рассказал об атаках польских наемниц
Российский военный рассказал об атаках польских наемниц - РИА Новости, 08.11.2022
Российский военный рассказал об атаках польских наемниц
Женщины-наемницы из Польши участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами, рассказал РИА Новости российский военнослужащий в Харьковской области. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T06:19
2022-11-08T06:19
2022-11-08T11:49
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Женщины-наемницы из Польши участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами, рассказал РИА Новости российский военнослужащий в Харьковской области.Он уточнил, что такие факты зафиксировали при наступлении противника на другом направлении.По его словам, практика показала, что "воевать как мужик — это не каждый может". Случаи, когда противник скидывал с беспилотников на российские позиции боеприпасы от подствольных гранатометов и отправлял женщин в атаку, собеседник агентства назвал "крысятничеством".Всего за время специальной военной операции на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств, сообщила в начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова. Больше всего Киеву удалось рекрутировать в Польше, США, Канаде, Румынии и Великобритании. По информации российского Минобороны, более трех тысяч наемников удалось уничтожить, столько же вернулись домой.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221026/naemniki-1826931491.html
https://ria.ru/20221107/naemnik-1829818123.html
харьковская область
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Военнослужащий о польских наемницах в рядах ВСУ
Польские женщины-наемники участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами, рассказал РИА Новости российский военнослужащий в Харьковской области.
2022-11-08T06:19
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PT0M48S
РИА Новости
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харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
06:19 08.11.2022 (обновлено: 11:49 08.11.2022)
Российский военный рассказал об атаках польских наемниц
Российский военный заявил об участии в наступлении ВСУ женщин-наемниц из Польши