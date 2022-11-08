https://ria.ru/20221108/moshennichestvo-1829928708.html
Экс-директор турфирмы в Кузбассе получила 5,5 года колонии за мошенничество
Экс-директор турфирмы в Кузбассе получила 5,5 года колонии за мошенничество - РИА Новости, 08.11.2022
Экс-директор турфирмы в Кузбассе получила 5,5 года колонии за мошенничество
Бывшая директор туристической фирмы в Новокузнецке получила 5,5 лет колонии общего режима за обман 106 клиентов на 10,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:03
2022-11-08T13:03
2022-11-08T13:06
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КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости. Бывшая директор туристической фирмы в Новокузнецке получила 5,5 лет колонии общего режима за обман 106 клиентов на 10,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области."После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который приговорил бывшего директора турфирмы к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она обязана возместить потерпевшим причиненный ущерб", – сообщает ведомство.Уточняется, что женщина обвинялась в совершении 90 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".В полицию Новокузнецка обратились граждане, сообщившие, что оплатили путевки в одной из турфирм, однако отправиться на отдых не смогли. По результатам проверок было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие установило, что обвиняемая знала, что все туроператоры расторгли с ее фирмой договоры о сотрудничестве, но скрыла данный факт, как от сотрудников, так и от клиентов. Она намеренно продолжила продавать путевки. Кроме того, часть потерпевших обвиняемая уговорила одолжить ей деньги под высокие проценты, но так и не вернула их.Отмечается, что следователь установил причастность фигурантки к совершению 90 мошенничеств, потерпевшими по которым признаны 106 человек. Общая сумма причиненного ущерба составила 10,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20221031/kamchatka-1828009235.html
https://ria.ru/20220926/koloniya-1819549777.html
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происшествия, кемеровская область, россия, новокузнецк, новости - туризм, туризм
Туризм, Происшествия, Кемеровская область, Россия, Новокузнецк, Новости - Туризм, Туризм
13:03 08.11.2022 (обновлено: 13:06 08.11.2022)
Экс-директор турфирмы в Кузбассе получила 5,5 года колонии за мошенничество
Экс-директор турфирмы в Новокузнецке за обман 106 клиентов получила 5,5 года колонии