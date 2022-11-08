https://ria.ru/20221108/koronavirus-1829886370.html
В Москве за сутки госпитализировали 140 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 140 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 140 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 616 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:15
2022-11-08T11:15
2022-11-08T11:15
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 616 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 616, госпитализированы 140 человек, выздоровели 960 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 590 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 236 149 случаев коронавируса, выздоровели 3 046 129 человек, умерли 46 714 человек.
https://ria.ru/20221107/koronavirus-1829744104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 140 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 616 случаев COVID-19