https://ria.ru/20221108/koronavirus-1829886370.html

В Москве за сутки госпитализировали 140 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 140 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 140 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 616 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:15

2022-11-08T11:15

2022-11-08T11:15

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 616 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 616, госпитализированы 140 человек, выздоровели 960 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 590 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 236 149 случаев коронавируса, выздоровели 3 046 129 человек, умерли 46 714 человек.

https://ria.ru/20221107/koronavirus-1829744104.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус в россии, общество