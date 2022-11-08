https://ria.ru/20221108/konkursy-1829856618.html

Орлов призвал районы Приамурья участвовать в конкурсах на благоустройство

Орлов призвал районы Приамурья участвовать в конкурсах на благоустройство - РИА Новости, 08.11.2022

Орлов призвал районы Приамурья участвовать в конкурсах на благоустройство

Глава Приамурья Василий Орлов призвал глав муниципалитетов активнее участвовать в федеральных конкурсах для получения финансирования на благоустройство... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:04

2022-11-08T09:04

2022-11-08T09:04

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов призвал глав муниципалитетов активнее участвовать в федеральных конкурсах для получения финансирования на благоустройство населенных пунктов, сообщает региональное правительство.В региональном правительстве обсудили ход реализации крупных проектов по благоустройству общественных пространств в Свободном, в частности реконструкцию городского парка отдыха и центральной площади."Завершить реконструкцию площади и парка нужно до конца августа следующего года. Муниципалитетам и профильным ведомствам нужно готовить качественные заявки для участия в конкурсе проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений на 2023 год. Благодаря победам в этом конкурсе мы привлекаем в регион дополнительное федеральное финансирование на благоустройство наших населенных пунктов. Этой возможностью нужно пользоваться активнее", - приводят власти слова Орлова.На реконструкцию центральной площади Свободного направлено более 332 миллионов рублей из регионального и местного бюджетов. По словам главы города Владимира Константинова, объект готов на 41%. Строители залили фундаменты, частично установили бордюры, оборудовали велосипедную дорожку, укладывают покрытие из тротуарной плитки. На площади появится сухой фонтан со светодиодной подсветкой.Проект реконструкции городского парка Свободного в прошлом году стал призером Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Там оборудуют памп-трек, спортплощадки, детские зоны, велодорожки и веревочный парк. На эти цели выделено около 225 миллионов рублей. Сейчас идет монтаж водосточной системы.

https://ria.ru/20221103/priamure-1828876099.html

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

василий орлов (губернатор), амурская область