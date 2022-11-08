https://ria.ru/20221108/konkursy-1829856618.html
Орлов призвал районы Приамурья участвовать в конкурсах на благоустройство
Орлов призвал районы Приамурья участвовать в конкурсах на благоустройство - РИА Новости, 08.11.2022
Орлов призвал районы Приамурья участвовать в конкурсах на благоустройство
Глава Приамурья Василий Орлов призвал глав муниципалитетов активнее участвовать в федеральных конкурсах для получения финансирования на благоустройство... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:04
2022-11-08T09:04
2022-11-08T09:04
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов призвал глав муниципалитетов активнее участвовать в федеральных конкурсах для получения финансирования на благоустройство населенных пунктов, сообщает региональное правительство.В региональном правительстве обсудили ход реализации крупных проектов по благоустройству общественных пространств в Свободном, в частности реконструкцию городского парка отдыха и центральной площади."Завершить реконструкцию площади и парка нужно до конца августа следующего года. Муниципалитетам и профильным ведомствам нужно готовить качественные заявки для участия в конкурсе проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений на 2023 год. Благодаря победам в этом конкурсе мы привлекаем в регион дополнительное федеральное финансирование на благоустройство наших населенных пунктов. Этой возможностью нужно пользоваться активнее", - приводят власти слова Орлова.На реконструкцию центральной площади Свободного направлено более 332 миллионов рублей из регионального и местного бюджетов. По словам главы города Владимира Константинова, объект готов на 41%. Строители залили фундаменты, частично установили бордюры, оборудовали велосипедную дорожку, укладывают покрытие из тротуарной плитки. На площади появится сухой фонтан со светодиодной подсветкой.Проект реконструкции городского парка Свободного в прошлом году стал призером Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Там оборудуют памп-трек, спортплощадки, детские зоны, велодорожки и веревочный парк. На эти цели выделено около 225 миллионов рублей. Сейчас идет монтаж водосточной системы.
https://ria.ru/20221103/priamure-1828876099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов призвал глав муниципалитетов активнее участвовать в федеральных конкурсах для получения финансирования на благоустройство населенных пунктов, сообщает региональное правительство.
В региональном правительстве обсудили ход реализации крупных проектов по благоустройству общественных пространств в Свободном
, в частности реконструкцию городского парка отдыха и центральной площади.
"Завершить реконструкцию площади и парка нужно до конца августа следующего года. Муниципалитетам и профильным ведомствам нужно готовить качественные заявки для участия в конкурсе проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений на 2023 год. Благодаря победам в этом конкурсе мы привлекаем в регион дополнительное федеральное финансирование на благоустройство наших населенных пунктов. Этой возможностью нужно пользоваться активнее", - приводят власти слова Орлова.
На реконструкцию центральной площади Свободного направлено более 332 миллионов рублей из регионального и местного бюджетов. По словам главы города Владимира Константинова
, объект готов на 41%. Строители залили фундаменты, частично установили бордюры, оборудовали велосипедную дорожку, укладывают покрытие из тротуарной плитки. На площади появится сухой фонтан со светодиодной подсветкой.
Проект реконструкции городского парка Свободного в прошлом году стал призером Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Там оборудуют памп-трек, спортплощадки, детские зоны, велодорожки и веревочный парк. На эти цели выделено около 225 миллионов рублей. Сейчас идет монтаж водосточной системы.