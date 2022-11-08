https://ria.ru/20221108/kartiny-1829897334.html

В Германии с яхты "сестры Усманова" изъяли 30 картин, сообщают СМИ

В Германии с яхты "сестры Усманова" изъяли 30 картин, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.11.2022

В Германии с яхты "сестры Усманова" изъяли 30 картин, сообщают СМИ

Следователи в ФРГ изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала, хранившиеся ранее на... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:38

2022-11-08T11:38

2022-11-08T12:33

в мире

алишер усманов

германия

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марк шагал

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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Следователи в ФРГ изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала, хранившиеся ранее на яхте Dilbar, которой якобы владеет Гульбахор Исмаилова – сестра попавшего под санкции ЕС российского бизнесмена Алишера Усманова, утверждают немецкие СМИ. При этом пресс-служба бизнесмена опровергла РИА Новости причастность бизнесмена к изъятым с яхты картинам.Ранее яхта Dilbar несколько месяцев находилась в порту Гамбурга. Пресс-служба федерального ведомства уголовной полиции (ВКА) ФРГ в апреле сообщала, что владелицей яхты Dilbar является Гульбахор Исмаилова, которую ведомство называло сестрой Алишера Усманова. В ведомстве также пояснили РИА Новости, что яхта не конфискована, но использовать ее нельзя: речь идет о "замораживании экономических ресурсов", что влечет за собой "предотвращение использования", в том числе "для продажи, аренды или залога", а также "запрет на утилизацию".По данным изданий, следователи во время рейда искали доказательства того, кому на самом деле принадлежит судно. В ходе него был проведен обыск судоходной компании в Гамбурге."Следователи изъяли коробки с художественными ценностями. По первоначальным оценкам, стоимость картин составляет около пяти миллионов евро. Картины, как утверждается, находились на яхте Dilbar и, по всей видимости, были помещены на хранение, когда судно пришло на верфь Blohm + Voss в Гамбурге для капитального ремонта в конце 2021 года", - сообщает телерадиокомпания NDR.По ее данным, среди картин есть работа Шагала. Как полагает Sueddeutsche Zeitung, российский предприниматель должен был задекларировать эти работы из-за санкций против него.В свою очередь представитель Усманова опроверг причастность бизнесмена к картинам."Упомянутые картины, так же как и другие арт-объекты, не принадлежат А.Б. Усманову, как и сами дома и яхта. Они являются собственностью дискреционных трастов, в отношении которых господин Усманов не имеет ни контроля, ни бенефициарного участия", - сказал РИА Новости представитель Усманова."Нам неизвестны подробности о том, какое имущество было обнаружено и изъято следственной группой. Поскольку, как указано выше, это имущество не являлось собственностью господина Усманова и не контролировалось им, оно не подлежало санкционному декларированию", - добавил он.По его словам, Усманов раскрыл компетентным органам принадлежащие ему активы, находящиеся на территории ЕС и за его пределами, и эта документация удостоверена аудиторами "большой четверки".Как поясняет NDR, прокуратура Мюнхена ведет расследование в отношении российского предпринимателя по подозрению в уклонении от уплаты налогов в Германии. Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне также ведет в отношении него расследование по подозрению в отмывании денег. Весной текущего года на севере Германии была заблокирована яхта Dilbar, стоимость которой, по данным СМИ, оценивается в 500 миллионов евро.ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.

https://ria.ru/20221107/yakhty-1829580673.html

https://ria.ru/20220907/sanktsii-1814989563.html

https://ria.ru/20220824/yakhta-1811947071.html

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Влада Копылова

в мире, алишер усманов, германия, мюнхен, гамбург (город), марк шагал