https://ria.ru/20221108/inflyatsiya-1830060292.html

В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в 12-12,4 процента

В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в 12-12,4 процента - РИА Новости, 08.11.2022

В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в 12-12,4 процента

Инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза министерства экономического развития в 12,4%, будет в диапазоне 12-12,4%, сообщил глава... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:52

2022-11-08T18:52

2022-11-08T20:09

россия

экономика

цены на нефть

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза министерства экономического развития в 12,4%, будет в диапазоне 12-12,4%, сообщил глава ведомства Максим Решетников."У нас ожидаемая оценка инфляции на конец года - 12,4%, то, что в прогнозе заложено. При этом по текущим цифрам, по недельной инфляции, по инфляции октября, данные скоро будут (опубликованы - ред.), скорее всего, она даже будет чуть меньше - то есть точно не выше 12,4%. Скорее всего, диапазон будет 12-12,4%", - сказал Решетников, выступая во вторник на совещании у президента РФ по поддержке семей с детьми.Он отметил, что с 1 июня пенсии и соцвыплаты были проиндексированы на 10%. "В бюджет следующего года мы заложили дополнительную индексацию - еще 4,8%, то есть речь идет о том, что мы гарантировано, в совокупности, индексация у нас превысит тот уровень инфляции, который есть", - добавил он.По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.Говоря о ситуации на рынке труда, Решетников указал, что уровень безработицы (3,9% в сентябре, по данным Росстата) свидетельствует об определенном дефиците рабочей силы, что может поддержать заработные платы. По его словам, в следующем году реальные заработные платы в РФ вырастут на 2,6%."Это все создает базу того, что у нас в следующем году реальные располагаемые душевые доходы населения прекратят стагнировать. В этом году мы определенный минус будем видеть, потому что скачок инфляции, а в следующем году - по мере стабилизации инфляции и роста номинальных доходов - мы понимаем, что они будут в положительной зоне, и… это даст дополнительную поддержку экономике", - уверен Решетников.По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.В прошлом году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3%. В первом квартале текущего года они снизились на 1,2%, во втором - на 0,8%. В соответствии с официальным прогнозом Минэкономразвития, снижение реальных располагаемых доходов в текущем году составит 2,2%. В 2023 году ожидается их рост на 1,6%, в 2024 и 2025 годах - на 2,8% и 2,5%.

https://ria.ru/20221108/zarplaty-1830056364.html

https://ria.ru/20221108/mrot-1830055414.html

https://ria.ru/20221108/ekonomika-1829880325.html

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россия, экономика, цены на нефть, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)