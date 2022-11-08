https://ria.ru/20221108/inflyatsiya-1830060292.html
В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в 12-12,4 процента
В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в 12-12,4 процента - РИА Новости, 08.11.2022
В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в 12-12,4 процента
Инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза министерства экономического развития в 12,4%, будет в диапазоне 12-12,4%, сообщил глава... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:52
2022-11-08T18:52
2022-11-08T20:09
россия
экономика
цены на нефть
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза министерства экономического развития в 12,4%, будет в диапазоне 12-12,4%, сообщил глава ведомства Максим Решетников."У нас ожидаемая оценка инфляции на конец года - 12,4%, то, что в прогнозе заложено. При этом по текущим цифрам, по недельной инфляции, по инфляции октября, данные скоро будут (опубликованы - ред.), скорее всего, она даже будет чуть меньше - то есть точно не выше 12,4%. Скорее всего, диапазон будет 12-12,4%", - сказал Решетников, выступая во вторник на совещании у президента РФ по поддержке семей с детьми.Он отметил, что с 1 июня пенсии и соцвыплаты были проиндексированы на 10%. "В бюджет следующего года мы заложили дополнительную индексацию - еще 4,8%, то есть речь идет о том, что мы гарантировано, в совокупности, индексация у нас превысит тот уровень инфляции, который есть", - добавил он.По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.Говоря о ситуации на рынке труда, Решетников указал, что уровень безработицы (3,9% в сентябре, по данным Росстата) свидетельствует об определенном дефиците рабочей силы, что может поддержать заработные платы. По его словам, в следующем году реальные заработные платы в РФ вырастут на 2,6%."Это все создает базу того, что у нас в следующем году реальные располагаемые душевые доходы населения прекратят стагнировать. В этом году мы определенный минус будем видеть, потому что скачок инфляции, а в следующем году - по мере стабилизации инфляции и роста номинальных доходов - мы понимаем, что они будут в положительной зоне, и… это даст дополнительную поддержку экономике", - уверен Решетников.По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.В прошлом году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3%. В первом квартале текущего года они снизились на 1,2%, во втором - на 0,8%. В соответствии с официальным прогнозом Минэкономразвития, снижение реальных располагаемых доходов в текущем году составит 2,2%. В 2023 году ожидается их рост на 1,6%, в 2024 и 2025 годах - на 2,8% и 2,5%.
https://ria.ru/20221108/zarplaty-1830056364.html
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россия, экономика, цены на нефть, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Цены на нефть, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза министерства экономического развития в 12,4%, будет в диапазоне 12-12,4%, сообщил
глава ведомства Максим Решетников.
"У нас ожидаемая оценка инфляции на конец года - 12,4%, то, что в прогнозе заложено. При этом по текущим цифрам, по недельной инфляции, по инфляции октября, данные скоро будут (опубликованы - ред.), скорее всего, она даже будет чуть меньше - то есть точно не выше 12,4%. Скорее всего, диапазон будет 12-12,4%", - сказал Решетников, выступая во вторник на совещании у президента РФ по поддержке семей с детьми.
Он отметил, что с 1 июня пенсии и соцвыплаты были проиндексированы на 10%. "В бюджет следующего года мы заложили дополнительную индексацию - еще 4,8%, то есть речь идет о том, что мы гарантировано, в совокупности, индексация у нас превысит тот уровень инфляции, который есть", - добавил он.
По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.
Говоря о ситуации на рынке труда, Решетников указал, что уровень безработицы (3,9% в сентябре, по данным Росстата
) свидетельствует об определенном дефиците рабочей силы, что может поддержать заработные платы. По его словам, в следующем году реальные заработные платы в РФ вырастут на 2,6%.
"Это все создает базу того, что у нас в следующем году реальные располагаемые душевые доходы населения прекратят стагнировать. В этом году мы определенный минус будем видеть, потому что скачок инфляции, а в следующем году - по мере стабилизации инфляции и роста номинальных доходов - мы понимаем, что они будут в положительной зоне, и… это даст дополнительную поддержку экономике", - уверен Решетников.
По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.
В прошлом году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3%. В первом квартале текущего года они снизились на 1,2%, во втором - на 0,8%. В соответствии с официальным прогнозом Минэкономразвития, снижение реальных располагаемых доходов в текущем году составит 2,2%. В 2023 году ожидается их рост на 1,6%, в 2024 и 2025 годах - на 2,8% и 2,5%.