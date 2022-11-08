https://ria.ru/20221108/indoneziya-1829774165.html

Власти Индонезии упрощают правила въезда в страну

Власти Индонезии упрощают правила въезда в страну - РИА Новости, 08.11.2022

Власти Индонезии упрощают правила въезда в страну

Большинство российских туристов не смогут воспользоваться новой системой электронных виз по прибытии (eVoA) в Индонезию, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:24

2022-11-08T11:24

2022-11-08T11:30

туризм

новости - туризм

туризм

индонезия

денпасар

ассоциация туроператоров россии (атор)

визы

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Большинство российских туристов не смогут воспользоваться новой системой электронных виз по прибытии (eVoA) в Индонезию, сообщает АТОР.С 9 ноября в Индонезии граждане 26 стран (в том числе и РФ), прилетающие в Денпасар и Джакарту, смогут получить электронную визу по прибытии. Предполагается, что это позволит снизить нагрузку на систему выдачи разрешений на въезд в аэропортах и ускорить прохождение паспортно-визового контроля гостей.Власти предлагают оформить электронную визу онлайн перед отъездом в страну или во время транзитной остановки при перелете в Индонезию. Туристу потребуется лишь интернет, паспорт, фото и банковская карта платежных систем Visa, Mastercard или JCB. Ею нужно будет оплатить визовый сбор в размере примерно 30 долларов – столько же, сколько и при получении разрешения на въезд в аэропорту.Туроператоры говорят, что нововведение для большинства россиян будет бесполезным, поскольку у многих нет таких карт. Потому визу они будут получать по прилете, оплачивая ее, как и ранее, наличными.

https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

индонезия

денпасар

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, индонезия, денпасар, ассоциация туроператоров россии (атор), визы