https://ria.ru/20221108/indoneziya-1829774165.html
Власти Индонезии упрощают правила въезда в страну
Власти Индонезии упрощают правила въезда в страну - РИА Новости, 08.11.2022
Власти Индонезии упрощают правила въезда в страну
Большинство российских туристов не смогут воспользоваться новой системой электронных виз по прибытии (eVoA) в Индонезию, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:24
2022-11-08T11:24
2022-11-08T11:30
туризм
новости - туризм
туризм
индонезия
денпасар
ассоциация туроператоров россии (атор)
визы
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Большинство российских туристов не смогут воспользоваться новой системой электронных виз по прибытии (eVoA) в Индонезию, сообщает АТОР.С 9 ноября в Индонезии граждане 26 стран (в том числе и РФ), прилетающие в Денпасар и Джакарту, смогут получить электронную визу по прибытии. Предполагается, что это позволит снизить нагрузку на систему выдачи разрешений на въезд в аэропортах и ускорить прохождение паспортно-визового контроля гостей.Власти предлагают оформить электронную визу онлайн перед отъездом в страну или во время транзитной остановки при перелете в Индонезию. Туристу потребуется лишь интернет, паспорт, фото и банковская карта платежных систем Visa, Mastercard или JCB. Ею нужно будет оплатить визовый сбор в размере примерно 30 долларов – столько же, сколько и при получении разрешения на въезд в аэропорту.Туроператоры говорят, что нововведение для большинства россиян будет бесполезным, поскольку у многих нет таких карт. Потому визу они будут получать по прилете, оплачивая ее, как и ранее, наличными.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, индонезия, денпасар, ассоциация туроператоров россии (атор), визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Индонезия, Денпасар, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы
11:24 08.11.2022 (обновлено: 11:30 08.11.2022)
Власти Индонезии упрощают правила въезда в страну
Индонезия упрощает правила въезда, но большинство россиян не смогут этим воспользоваться