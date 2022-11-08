https://ria.ru/20221108/golikova-1830070837.html

Голикова рассказала о работе властей с рынком труда

Голикова рассказала о работе властей с рынком труда - РИА Новости, 08.11.2022

Голикова рассказала о работе властей с рынком труда

Ключевым элементом сейчас является работа властей с рынком труда, планы корректируются еженедельно на заседаниях рабочей группы, заявила вице-премьер РФ Татьяна РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:35

2022-11-08T19:35

2022-11-08T19:35

экономика

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ключевым элементом сейчас является работа властей с рынком труда, планы корректируются еженедельно на заседаниях рабочей группы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ по поддержке семей с детьми."Конечно, для нас ключевым элементом сейчас является работа с рынком труда, и мы такую работу ведем с регионами страны. Мы еженедельно проводим рабочую группу и корректируем свои планы и мероприятия, реагируя по сути на те вызовы, которые сегодня стоят перед страной", - сказала она.Голикова уточнила, что первоначально группа была настроена на сохранение занятости в связи с недружественными действиями отдельных государств, сейчас формируются индивидуальные планы.Она добавила, что сегодня есть понимание, специалисты каких профессий и для каких предприятий нужны, а также где и в какие сроки их можно подготовить.

https://ria.ru/20221108/trud-1830054954.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, татьяна голикова, россия