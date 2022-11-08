https://ria.ru/20221108/golikova-1830070837.html
Голикова рассказала о работе властей с рынком труда
Голикова рассказала о работе властей с рынком труда - РИА Новости, 08.11.2022
Голикова рассказала о работе властей с рынком труда
Ключевым элементом сейчас является работа властей с рынком труда, планы корректируются еженедельно на заседаниях рабочей группы, заявила вице-премьер РФ Татьяна РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:35
2022-11-08T19:35
2022-11-08T19:35
экономика
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ключевым элементом сейчас является работа властей с рынком труда, планы корректируются еженедельно на заседаниях рабочей группы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ по поддержке семей с детьми."Конечно, для нас ключевым элементом сейчас является работа с рынком труда, и мы такую работу ведем с регионами страны. Мы еженедельно проводим рабочую группу и корректируем свои планы и мероприятия, реагируя по сути на те вызовы, которые сегодня стоят перед страной", - сказала она.Голикова уточнила, что первоначально группа была настроена на сохранение занятости в связи с недружественными действиями отдельных государств, сейчас формируются индивидуальные планы.Она добавила, что сегодня есть понимание, специалисты каких профессий и для каких предприятий нужны, а также где и в какие сроки их можно подготовить.
https://ria.ru/20221108/trud-1830054954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, татьяна голикова, россия
Экономика, Татьяна Голикова, Россия
Голикова рассказала о работе властей с рынком труда
Вице-премьер Голикова: ключевым элементом сегодня является работа властей с рынком труда
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ключевым элементом сейчас является работа властей с рынком труда, планы корректируются еженедельно на заседаниях рабочей группы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ по поддержке семей с детьми.
"Конечно, для нас ключевым элементом сейчас является работа с рынком труда, и мы такую работу ведем с регионами страны. Мы еженедельно проводим рабочую группу и корректируем свои планы и мероприятия, реагируя по сути на те вызовы, которые сегодня стоят перед страной", - сказала она.
Голикова
уточнила, что первоначально группа была настроена на сохранение занятости в связи с недружественными действиями отдельных государств, сейчас формируются индивидуальные планы.
Она добавила, что сегодня есть понимание, специалисты каких профессий и для каких предприятий нужны, а также где и в какие сроки их можно подготовить.