https://ria.ru/20221108/fedyaev-1829947096.html
Россиянин Федяев полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon
Россиянин Федяев полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon - РИА Новости, 08.11.2022
Россиянин Федяев полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon
Российский космонавт Андрей Федяев отправится на американском корабле Crew Dragon к Международной космической станции в феврале следующего года, сообщил во... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:59
2022-11-08T13:59
2022-11-08T13:59
космос - риа наука
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международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российский космонавт Андрей Федяев отправится на американском корабле Crew Dragon к Международной космической станции в феврале следующего года, сообщил во вторник "Роскосмос"."Второй на "Драконе": космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев полетит к МКС на американском корабле в феврале 2023 года. Пуск ракеты-носителя Falcon-9 запланирован из космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде", - говорится в сообщении. Помимо российского космонавта, в экипаж Crew-6 включены астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади."В марте 2023 года на корабле "Союз МС-23" вместе с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом планируется доставить на МКС астронавта NASA Лорал О'Хару", - добавили в "Роскосмосе".В июле "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах. В сентябре ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-22" с двумя россиянами и американцем на борту, а в октябре на американском корабле Crew Dragon на МКС отправилась россиянка Анна Кикина.Помимо полетов в 2022 и 2023 годах, соглашение предусматривает еще по одному старту российских и американских кораблей с международными экипажами в 2024 году. Также сообщалось, что по итогам реализации соглашения оно может быть продлено.
https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html
https://ria.ru/20220405/astronavt-1781968779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Космос - РИА Наука, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
Россиянин Федяев полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon
"Роскосмос" объявил, что российский космонавт Федяев полетит на МКС на Crew Dragon