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Россиянин Федяев полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon - РИА Новости, 08.11.2022
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Россиянин Федяев полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon
Россиянин Федяев полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon - РИА Новости, 08.11.2022
Россиянин Федяев полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon
Российский космонавт Андрей Федяев отправится на американском корабле Crew Dragon к Международной космической станции в феврале следующего года, сообщил во... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:59
2022-11-08T13:59
космос - риа наука
роскосмос
наса
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российский космонавт Андрей Федяев отправится на американском корабле Crew Dragon к Международной космической станции в феврале следующего года, сообщил во вторник "Роскосмос"."Второй на "Драконе": космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев полетит к МКС на американском корабле в феврале 2023 года. Пуск ракеты-носителя Falcon-9 запланирован из космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде", - говорится в сообщении. Помимо российского космонавта, в экипаж Crew-6 включены астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади."В марте 2023 года на корабле "Союз МС-23" вместе с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом планируется доставить на МКС астронавта NASA Лорал О'Хару", - добавили в "Роскосмосе".В июле "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах. В сентябре ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-22" с двумя россиянами и американцем на борту, а в октябре на американском корабле Crew Dragon на МКС отправилась россиянка Анна Кикина.Помимо полетов в 2022 и 2023 годах, соглашение предусматривает еще по одному старту российских и американских кораблей с международными экипажами в 2024 году. Также сообщалось, что по итогам реализации соглашения оно может быть продлено.
https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html
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космос - риа наука, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Космос - РИА Наука, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
13:59 08.11.2022
 
Россиянин Федяев полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon

"Роскосмос" объявил, что российский космонавт Федяев полетит на МКС на Crew Dragon

© NASA / NASA JohnsonSpaceX Crew Dragon
SpaceX Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© NASA / NASA Johnson
SpaceX Crew Dragon. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российский космонавт Андрей Федяев отправится на американском корабле Crew Dragon к Международной космической станции в феврале следующего года, сообщил во вторник "Роскосмос".
"Второй на "Драконе": космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев полетит к МКС на американском корабле в феврале 2023 года. Пуск ракеты-носителя Falcon-9 запланирован из космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде", - говорится в сообщении. Помимо российского космонавта, в экипаж Crew-6 включены астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.
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"В марте 2023 года на корабле "Союз МС-23" вместе с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом планируется доставить на МКС астронавта NASA Лорал О'Хару", - добавили в "Роскосмосе".
В июле "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах. В сентябре ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-22" с двумя россиянами и американцем на борту, а в октябре на американском корабле Crew Dragon на МКС отправилась россиянка Анна Кикина.
Помимо полетов в 2022 и 2023 годах, соглашение предусматривает еще по одному старту российских и американских кораблей с международными экипажами в 2024 году. Также сообщалось, что по итогам реализации соглашения оно может быть продлено.
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