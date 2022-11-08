https://ria.ru/20221108/fedyaev-1829947096.html

Россиянин Федяев полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon

Россиянин Федяев полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon - РИА Новости, 08.11.2022

Россиянин Федяев полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon

Российский космонавт Андрей Федяев отправится на американском корабле Crew Dragon к Международной космической станции в феврале следующего года, сообщил во... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:59

2022-11-08T13:59

2022-11-08T13:59

космос - риа наука

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российский космонавт Андрей Федяев отправится на американском корабле Crew Dragon к Международной космической станции в феврале следующего года, сообщил во вторник "Роскосмос"."Второй на "Драконе": космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев полетит к МКС на американском корабле в феврале 2023 года. Пуск ракеты-носителя Falcon-9 запланирован из космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде", - говорится в сообщении. Помимо российского космонавта, в экипаж Crew-6 включены астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади."В марте 2023 года на корабле "Союз МС-23" вместе с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом планируется доставить на МКС астронавта NASA Лорал О'Хару", - добавили в "Роскосмосе".В июле "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах. В сентябре ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-22" с двумя россиянами и американцем на борту, а в октябре на американском корабле Crew Dragon на МКС отправилась россиянка Анна Кикина.Помимо полетов в 2022 и 2023 годах, соглашение предусматривает еще по одному старту российских и американских кораблей с международными экипажами в 2024 году. Также сообщалось, что по итогам реализации соглашения оно может быть продлено.

https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html

https://ria.ru/20220405/astronavt-1781968779.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex