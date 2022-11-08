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Пушков раскрыл результат самообмана украинцев - РИА Новости, 08.11.2022
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Пушков раскрыл результат самообмана украинцев
Пушков раскрыл результат самообмана украинцев - РИА Новости, 08.11.2022
Пушков раскрыл результат самообмана украинцев
Украинцы упиваются созданной иллюзией о процветающей стране в составе Евросоюза, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T02:02
2022-11-08T04:20
украина
евросоюз
алексей пушков
ольга стефанишина
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинцы упиваются созданной иллюзией о процветающей стране в составе Евросоюза, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которым подавляющее большинство украинцев – 89 процентов – уверены, что через десять лет страна будет преуспевающим государством-участником ЕС. В то же время пять процентов респондентов пессимистично оценивают европейские перспективы и считают, что через десять лет Украина будет опустошенной страной, столкнувшейся с оттоком людей."Уровень общественного самообмана на Украине по-прежнему зашкаливает. В 2014 году большинство там также было убеждено, что Украина через десять лет станет процветающей страной в составе ЕС. Прошло девять лет — и что?" – задался вопросом Пушков в своем Telegram-канале.Результат, отметил он, прямо противоположный. В качестве причин такого развития событий сенатор называет сокращение производства на Украине, потеря российского рынка и возросшие государственные траты. Однако большинство населения отдают предпочтение необоснованным надеждам, отказываясь смотреть правде в глаза."Жизнь в мифе предпочтительней", - резюмировал Пушков.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Для начала переговоров о вступлении стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Ранее Пушков напомнил, что подавляющее большинство украинских городов были основаны русскими князьями и императорами.В Telegram-канале сенатор поделился изображением, на котором отмечены крупнейшие города Украины и их основатели. Так он напомнил, что Мелитополь, Мариуполь, Херсон, Луганск, Николаев и Одесса были основаны императрицей Екатериной II, Донецк – императором Александром II, Львов – русским князем Даниилом Романовичем, а Сумы и Харьков – царем Алексеем Михайловичем.
https://ria.ru/20221016/ukraina-1824434889.html
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украина, евросоюз, алексей пушков, ольга стефанишина, владимир зеленский, в мире
Украина, Евросоюз, Алексей Пушков, Ольга Стефанишина, Владимир Зеленский, В мире
02:02 08.11.2022 (обновлено: 04:20 08.11.2022)
 
Пушков раскрыл результат самообмана украинцев

Сенатор Пушков назвал мечту украинцев о процветании в ЕС "жизнью в мифе"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАкции сторонников евроинтеграции Украины в Киеве
Акции сторонников евроинтеграции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Акции сторонников евроинтеграции Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинцы упиваются созданной иллюзией о процветающей стране в составе Евросоюза, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которым подавляющее большинство украинцев – 89 процентов – уверены, что через десять лет страна будет преуспевающим государством-участником ЕС. В то же время пять процентов респондентов пессимистично оценивают европейские перспективы и считают, что через десять лет Украина будет опустошенной страной, столкнувшейся с оттоком людей.
"Уровень общественного самообмана на Украине по-прежнему зашкаливает. В 2014 году большинство там также было убеждено, что Украина через десять лет станет процветающей страной в составе ЕС. Прошло девять лет — и что?" – задался вопросом Пушков в своем Telegram-канале.
Результат, отметил он, прямо противоположный. В качестве причин такого развития событий сенатор называет сокращение производства на Украине, потеря российского рынка и возросшие государственные траты. Однако большинство населения отдают предпочтение необоснованным надеждам, отказываясь смотреть правде в глаза.
"Жизнь в мифе предпочтительней", - резюмировал Пушков.
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Ранее Пушков напомнил, что подавляющее большинство украинских городов были основаны русскими князьями и императорами.
В Telegram-канале сенатор поделился изображением, на котором отмечены крупнейшие города Украины и их основатели. Так он напомнил, что Мелитополь, Мариуполь, Херсон, Луганск, Николаев и Одесса были основаны императрицей Екатериной II, Донецк – императором Александром II, Львов – русским князем Даниилом Романовичем, а Сумы и Харьков – царем Алексеем Михайловичем.
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