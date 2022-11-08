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Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили - РИА Новости, 08.11.2022

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено во вторник с 4.00 до 16.00 из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T04:04

2022-11-08T04:04

2022-11-08T07:30

николай лукашенко

марат хуснуллин

россия

краснодарский край

керчь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

чп на крымском мосту

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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено во вторник с 4.00 до 16.00 из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям на это время воздержаться от поездок.Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что поезда по Крымскому мосту во вторник будут ходить штатно, а на время ограничения автомобильного движения запустят дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь – Анапа.На Крымском мосту рано утром 8 октября был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Железнодорожное движение восстановили уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря.

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/krymskiy-most-1829469247.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221104/krymskiy-most-1829192935.html

россия

краснодарский край

керчь

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николай лукашенко, марат хуснуллин, россия, краснодарский край, керчь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, чп на крымском мосту