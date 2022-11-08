04:04 08.11.2022 (обновлено: 07:30 08.11.2022)
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено во вторник с 4.00 до 16.00
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВосстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту . Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено во вторник с 4.00 до 16.00 из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.
"Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят с 4.00 до 16.00 8 ноября. Это связано с проведением технологических работ", - говорится в сообщении.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям на это время воздержаться от поездок.
Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что поезда по Крымскому мосту во вторник будут ходить штатно, а на время ограничения автомобильного движения запустят дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь – Анапа.
На Крымском мосту рано утром 8 октября был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Железнодорожное движение восстановили уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря.