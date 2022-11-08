Рейтинг@Mail.ru
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/dvizhenie-1829837409.html
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили - РИА Новости, 08.11.2022
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено во вторник с 4.00 до 16.00 из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T04:04
2022-11-08T07:30
николай лукашенко
марат хуснуллин
россия
краснодарский край
керчь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825390601_0:367:2988:2048_1920x0_80_0_0_46cb3dc57fb2e191d87d95a0e8a9069a.jpg
КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено во вторник с 4.00 до 16.00 из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям на это время воздержаться от поездок.Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что поезда по Крымскому мосту во вторник будут ходить штатно, а на время ограничения автомобильного движения запустят дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь – Анапа.На Крымском мосту рано утром 8 октября был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Железнодорожное движение восстановили уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря.
https://radiosputnik.ria.ru/20221106/krymskiy-most-1829469247.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221104/krymskiy-most-1829192935.html
россия
краснодарский край
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825390601_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_47e4836422033688ce8622b90b56618b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай лукашенко, марат хуснуллин, россия, краснодарский край, керчь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, чп на крымском мосту
Николай Лукашенко, Марат Хуснуллин, Россия, Краснодарский край, Керчь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, ЧП на Крымском мосту
04:04 08.11.2022 (обновлено: 07:30 08.11.2022)
 
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено во вторник с 4.00 до 16.00

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВосстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Восстановительные работы на Крымском мосту . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено во вторник с 4.00 до 16.00 из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.
"Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят с 4.00 до 16.00 8 ноября. Это связано с проведением технологических работ", - говорится в сообщении.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям на это время воздержаться от поездок.
Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что поезда по Крымскому мосту во вторник будут ходить штатно, а на время ограничения автомобильного движения запустят дополнительный пригородный поезд по маршруту КерчьАнапа.
Мужчина смотрит на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 13:34В России
По Крымскому мосту 8 ноября на 12 часов перекроют движение автомобилей
На Крымском мосту рано утром 8 октября был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Железнодорожное движение восстановили уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря.
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 11:55В России
Минтранс РФ предупредил о перерывах в движении машин по Крымскому мосту
 
Николай ЛукашенкоМарат ХуснуллинРоссияКраснодарский крайКерчьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала