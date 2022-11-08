22:07 08.11.2022 (обновлено: 22:12 08.11.2022)
СК возбудил дело после публикации об истязаниях в детдоме под Воронежем
СК возбудил дело об истязании после публикации о ситуации в детдоме под Воронежем
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Следователи в Воронежской области возбудили дело об истязании по информации о нарушении прав воспитанников Бутурлиновского детского дома–интерната для умственно-отсталых детей, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.
"Следственными органами по поступившей 1 ноября 2022 года информации о нарушении прав детей, являющихся воспитанниками БУ ВО "Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей", было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой в вечернее время осуществлен выезд в дом-интернат", - говорится в сообщении.
По данным следствия, были опрошены сотрудники дома-интерната, изъята документация. Следствие отмечает, что на момент процессуальных действий информация не нашла подтверждения, телесных повреждений у детей обнаружено не было.
"Однако в связи с наличием фотоизображений, а также в целях проверки поступившей информации следственным путем и установления всех обстоятельств, в том числе возможно ложного доноса о совершенных противоправных действиях... принято решение о возбуждении уголовного дела по... (статье) "истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сообщает следствие.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.