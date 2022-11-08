https://ria.ru/20221108/detdom-1830090698.html

СК возбудил дело после публикации об истязаниях в детдоме под Воронежем

СК возбудил дело после публикации об истязаниях в детдоме под Воронежем - РИА Новости, 08.11.2022

СК возбудил дело после публикации об истязаниях в детдоме под Воронежем

Следователи в Воронежской области возбудили дело об истязании по информации о нарушении прав воспитанников Бутурлиновского детского дома–интерната для... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T22:07

2022-11-08T22:07

2022-11-08T22:12

происшествия

воронежская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Следователи в Воронежской области возбудили дело об истязании по информации о нарушении прав воспитанников Бутурлиновского детского дома–интерната для умственно-отсталых детей, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.По данным следствия, были опрошены сотрудники дома-интерната, изъята документация. Следствие отмечает, что на момент процессуальных действий информация не нашла подтверждения, телесных повреждений у детей обнаружено не было."Однако в связи с наличием фотоизображений, а также в целях проверки поступившей информации следственным путем и установления всех обстоятельств, в том числе возможно ложного доноса о совершенных противоправных действиях... принято решение о возбуждении уголовного дела по... (статье) "истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сообщает следствие.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220818/proisshestviya-1810338416.html

воронежская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)