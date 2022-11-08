https://ria.ru/20221108/byudzhet-1829903366.html

Доходы бюджета Оренбургской области за 9 месяцев выросли на 17,3%

Доходы бюджета Оренбургской области за 9 месяцев выросли на 17,3% - РИА Новости, 08.11.2022

Доходы бюджета Оренбургской области за 9 месяцев выросли на 17,3%

Доходы бюджета Оренбургской области за январь-сентябрь этого года составили 104,3 миллиарда рублей – на 17,3% больше, чем за тот же период прошлого года,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:52

2022-11-08T11:52

2022-11-08T11:52

оренбургская область

денис паслер

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg

ОРЕНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Доходы бюджета Оренбургской области за январь-сентябрь этого года составили 104,3 миллиарда рублей – на 17,3% больше, чем за тот же период прошлого года, цитирует пресс-служба регионального правительства слова губернатора региона Дениса Паслера.Экономическая ситуация в Оренбургской области по итогам девяти месяцев текущего года остается стабильной. Объем отгруженной продукции промпредприятий достиг более одного триллиона рублей - на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Внешнеторговый оборот за восемь месяцев вырос на 17%, экспорт – на 16,5%."Динамика ключевых показателей подтверждает устойчивость экономики Оренбургской области. Это результат грамотной финансовой политики региона, которую мы ведем уже несколько лет, эффективных федеральных и региональных мер поддержки бизнеса, а также совместной работы органов власти и предпринимателей Оренбуржья в условиях мобилизации сил и ресурсов", - отметил Паслер.Он рассказал, что в годы пандемии регион научились быстро перестраиваться, вырабатывать совместные решения и действовать на опережение. По словам главы региона, снижение показателей по некоторым направлениям экономики есть, что связано с санкционным давлением.Так, в сельском хозяйстве производство продукции во всех категориях хозяйств выросло на 23,5%, на начало октября намолочено зерна 3,7 миллиона тонн, что почти в три раза больше прошлогодних показателей. Урожайность зерновых составила 18,8 центнера с гектара (в 2021 году – 7,3 ц/га), производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе выросло на 4,4%.Промышленное производство по итогам трех кварталов составило 95,5% по отношению к тому же периоду 2021 года. Основная причина снижения – сокращение добычи нефти в связи с запретом ее поставок в страны Евросоюза и США. Также сказались логистические сложности и нерешенные вопросы по исполнению оренбургскими предприятиями заказов иностранных компаний.В строительстве жилья сохраняется положительная динамика, на потребительском рынке на 6,9% вырос объем платных услуг, оборот общественного питания увеличился на 2,4%, оборот розничной торговли в товарной массе снизился на 6,2% - здесь также оказали влияние потеря импортных поставщиков и рынков сбыта, падение курса рубля в конце первого квартала, разрушенные логистические цепочки.В Оренбуржье растет показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. За январь–август 2022 года она составила 41 873,9 рубля, или 112,7% к уровню прошлого года.

https://ria.ru/20221107/blagoustroystvo-1829633981.html

https://ria.ru/20221103/konkurs-1828914565.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, экономика