Рейтинг@Mail.ru
Доходы бюджета Оренбургской области за 9 месяцев выросли на 17,3% - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20221108/byudzhet-1829903366.html
Доходы бюджета Оренбургской области за 9 месяцев выросли на 17,3%
Доходы бюджета Оренбургской области за 9 месяцев выросли на 17,3% - РИА Новости, 08.11.2022
Доходы бюджета Оренбургской области за 9 месяцев выросли на 17,3%
Доходы бюджета Оренбургской области за январь-сентябрь этого года составили 104,3 миллиарда рублей – на 17,3% больше, чем за тот же период прошлого года,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:52
2022-11-08T11:52
оренбургская область
денис паслер
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
ОРЕНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Доходы бюджета Оренбургской области за январь-сентябрь этого года составили 104,3 миллиарда рублей – на 17,3% больше, чем за тот же период прошлого года, цитирует пресс-служба регионального правительства слова губернатора региона Дениса Паслера.Экономическая ситуация в Оренбургской области по итогам девяти месяцев текущего года остается стабильной. Объем отгруженной продукции промпредприятий достиг более одного триллиона рублей - на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Внешнеторговый оборот за восемь месяцев вырос на 17%, экспорт – на 16,5%."Динамика ключевых показателей подтверждает устойчивость экономики Оренбургской области. Это результат грамотной финансовой политики региона, которую мы ведем уже несколько лет, эффективных федеральных и региональных мер поддержки бизнеса, а также совместной работы органов власти и предпринимателей Оренбуржья в условиях мобилизации сил и ресурсов", - отметил Паслер.Он рассказал, что в годы пандемии регион научились быстро перестраиваться, вырабатывать совместные решения и действовать на опережение. По словам главы региона, снижение показателей по некоторым направлениям экономики есть, что связано с санкционным давлением.Так, в сельском хозяйстве производство продукции во всех категориях хозяйств выросло на 23,5%, на начало октября намолочено зерна 3,7 миллиона тонн, что почти в три раза больше прошлогодних показателей. Урожайность зерновых составила 18,8 центнера с гектара (в 2021 году – 7,3 ц/га), производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе выросло на 4,4%.Промышленное производство по итогам трех кварталов составило 95,5% по отношению к тому же периоду 2021 года. Основная причина снижения – сокращение добычи нефти в связи с запретом ее поставок в страны Евросоюза и США. Также сказались логистические сложности и нерешенные вопросы по исполнению оренбургскими предприятиями заказов иностранных компаний.В строительстве жилья сохраняется положительная динамика, на потребительском рынке на 6,9% вырос объем платных услуг, оборот общественного питания увеличился на 2,4%, оборот розничной торговли в товарной массе снизился на 6,2% - здесь также оказали влияние потеря импортных поставщиков и рынков сбыта, падение курса рубля в конце первого квартала, разрушенные логистические цепочки.В Оренбуржье растет показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. За январь–август 2022 года она составила 41 873,9 рубля, или 112,7% к уровню прошлого года.
https://ria.ru/20221107/blagoustroystvo-1829633981.html
https://ria.ru/20221103/konkurs-1828914565.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис паслер, экономика
Оренбургская область, Денис Паслер, Экономика
11:52 08.11.2022
 

Доходы бюджета Оренбургской области за 9 месяцев выросли на 17,3%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Российские рубли
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Доходы бюджета Оренбургской области за январь-сентябрь этого года составили 104,3 миллиарда рублей – на 17,3% больше, чем за тот же период прошлого года, цитирует пресс-служба регионального правительства слова губернатора региона Дениса Паслера.
Экономическая ситуация в Оренбургской области по итогам девяти месяцев текущего года остается стабильной. Объем отгруженной продукции промпредприятий достиг более одного триллиона рублей - на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Внешнеторговый оборот за восемь месяцев вырос на 17%, экспорт – на 16,5%.
Бульвар им. Ломоносова в Новотроицке - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 12:39Оренбургская область
В Оренбуржье в этом году благоустроят 40 объектов городской среды
"Динамика ключевых показателей подтверждает устойчивость экономики Оренбургской области. Это результат грамотной финансовой политики региона, которую мы ведем уже несколько лет, эффективных федеральных и региональных мер поддержки бизнеса, а также совместной работы органов власти и предпринимателей Оренбуржья в условиях мобилизации сил и ресурсов", - отметил Паслер.
Он рассказал, что в годы пандемии регион научились быстро перестраиваться, вырабатывать совместные решения и действовать на опережение. По словам главы региона, снижение показателей по некоторым направлениям экономики есть, что связано с санкционным давлением.
Так, в сельском хозяйстве производство продукции во всех категориях хозяйств выросло на 23,5%, на начало октября намолочено зерна 3,7 миллиона тонн, что почти в три раза больше прошлогодних показателей. Урожайность зерновых составила 18,8 центнера с гектара (в 2021 году – 7,3 ц/га), производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе выросло на 4,4%.
Промышленное производство по итогам трех кварталов составило 95,5% по отношению к тому же периоду 2021 года. Основная причина снижения – сокращение добычи нефти в связи с запретом ее поставок в страны Евросоюза и США. Также сказались логистические сложности и нерешенные вопросы по исполнению оренбургскими предприятиями заказов иностранных компаний.
Проект благоустройства сквера в городе Гай Оренбургской области
3 ноября, 11:53Оренбургская область
Пять городов Оренбуржья примут участие конкурсе комфортной городской среды
В строительстве жилья сохраняется положительная динамика, на потребительском рынке на 6,9% вырос объем платных услуг, оборот общественного питания увеличился на 2,4%, оборот розничной торговли в товарной массе снизился на 6,2% - здесь также оказали влияние потеря импортных поставщиков и рынков сбыта, падение курса рубля в конце первого квартала, разрушенные логистические цепочки.
В Оренбуржье растет показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. За январь–август 2022 года она составила 41 873,9 рубля, или 112,7% к уровню прошлого года.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала