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В Польше обнаружили немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 08.11.2022
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В Польше обнаружили немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны
В Польше обнаружили немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 08.11.2022
В Польше обнаружили немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны
Немецкую авиабомбу нашли польские строители во время возведения дамбы на реке Одра на границе с Германией, сообщил журналистам представитель 5-го саперного... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:59
2022-11-08T16:59
в мире
польша
германия
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Немецкую авиабомбу нашли польские строители во время возведения дамбы на реке Одра на границе с Германией, сообщил журналистам представитель 5-го саперного батальона Кароль Вальчак."Во время работ по строительству дамб на Одре в Слубице Любуского воеводства рабочие наткнулись на большую неразорвавшуюся бомбу. Это 250-килогранная немецкая авиационная бомба времен Второй мировой войны, которая будет уничтожена на полигоне", - рассказал Вальчак.В свою очередь представитель полиции Агнешка Качмарек уточнила, что бомбу нашли в нескольких сотнях метров от автомобильного пограничного моста."Работы были немедленно прекращены, территория была ограждена, и до тех пор, пока саперы не прекратят свою работу, ее охраняют полицейские. Из соображений безопасности также была необходима эвакуация жителей нескольких кварталов", - рассказала представитель правоохранительных органов.
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в мире, польша, германия
В мире, Польша, Германия
16:59 08.11.2022
 
В Польше обнаружили немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны

На реке Одра польские строители обнаружили немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны

CC BY-SA 4.0 / Grzegorz Gołębiowski / Вид на реку Одра с польской стороны
Вид на реку Одра с польской стороны - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Grzegorz Gołębiowski /
Вид на реку Одра с польской стороны . Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Немецкую авиабомбу нашли польские строители во время возведения дамбы на реке Одра на границе с Германией, сообщил журналистам представитель 5-го саперного батальона Кароль Вальчак.
"Во время работ по строительству дамб на Одре в Слубице Любуского воеводства рабочие наткнулись на большую неразорвавшуюся бомбу. Это 250-килогранная немецкая авиационная бомба времен Второй мировой войны, которая будет уничтожена на полигоне", - рассказал Вальчак.
В свою очередь представитель полиции Агнешка Качмарек уточнила, что бомбу нашли в нескольких сотнях метров от автомобильного пограничного моста.
"Работы были немедленно прекращены, территория была ограждена, и до тех пор, пока саперы не прекратят свою работу, ее охраняют полицейские. Из соображений безопасности также была необходима эвакуация жителей нескольких кварталов", - рассказала представитель правоохранительных органов.
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