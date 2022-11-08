https://ria.ru/20221108/bochkarev-1829876032.html
Бочкарев: корпус скорой помощи в НИИ имени Склифосовского готов на 95%
Бочкарев: корпус скорой помощи в НИИ имени Склифосовского готов на 95% - РИА Новости, 08.11.2022
Бочкарев: корпус скорой помощи в НИИ имени Склифосовского готов на 95%
Готовность комплекса скорой помощи с вертолетной площадкой на территории НИИ имени Склифосовского составляет 95%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:45
2022-11-08T10:45
2022-11-08T10:45
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Готовность комплекса скорой помощи с вертолетной площадкой на территории НИИ имени Склифосовского составляет 95%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Возведение комплекса практически завершено. В настоящее время его готовность оценивается в 95%. На объекте ведутся внутренние отделочные работы, продолжается благоустройство прилегающей территории", - рассказал он.Скоропомощный комплекс рассчитан на прием 200 пациентов в сутки. По словам Бочкарева, здесь будут созданы все необходимые условия для оказания экстренной медицинской помощи: здание оснастят высокотехнологичным оборудованием, а разделение потоков пациентов и зонирование пространства позволит сделать работу более эффективной.Заммэра напомнил, что строительство скоропомощных комплексов с вертолетными площадками продолжается в разных районах столицы. В частности, они появятся в больнице имени Боткина, больнице имени Филатова и больнице имени Буянова.
https://ria.ru/20221103/bochkarev-1828880187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Готовность комплекса скорой помощи с вертолетной площадкой на территории НИИ имени Склифосовского составляет 95%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Возведение комплекса практически завершено. В настоящее время его готовность оценивается в 95%. На объекте ведутся внутренние отделочные работы, продолжается благоустройство прилегающей территории", - рассказал он.
Скоропомощный комплекс рассчитан на прием 200 пациентов в сутки. По словам Бочкарева, здесь будут созданы все необходимые условия для оказания экстренной медицинской помощи: здание оснастят высокотехнологичным оборудованием, а разделение потоков пациентов и зонирование пространства позволит сделать работу более эффективной.
Заммэра напомнил, что строительство скоропомощных комплексов с вертолетными площадками продолжается в разных районах столицы. В частности, они появятся в больнице имени Боткина, больнице имени Филатова и больнице имени Буянова.