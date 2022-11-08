https://ria.ru/20221108/belorussiya-1829984426.html
Лукашенко рассказал о роли Всебелорусского собрания
Лукашенко рассказал о роли Всебелорусского собрания - РИА Новости, 08.11.2022
Лукашенко рассказал о роли Всебелорусского собрания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) не должно "влезать" в компетенции президента и других органов... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:22
2022-11-08T15:22
2022-11-08T15:22
в мире
александр лукашенко
белоруссия
минск
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) не должно "влезать" в компетенции президента и других органов власти, это нужно предусмотреть в обновляемом законодательстве."ВНС должно принимать одно-два решения, грубо говоря. Но оно подлежит исполнению всеми. Не дай бог война… Принято решение Всебелорусским народным собранием - и все выстроились... Они (решения ВНС – ред.) должны быть уникальными. И должны приниматься по исключительно немногим вопросам. Ни в коем случае не влазить в компетенцию президента и других органов власти", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на совещании по законопроектам, предусматривающим корректировку законов о правительстве и нормативных правовых актах. Слова президента приводит официальный сайт главы Белоруссии.Лукашенко подчеркнул, что с поправками в конституцию о статусе ВНС появляется новый орган в госсистеме, и "надо сделать так, чтобы ВНС вмонтировать в эту систему, никого не задевая ни левым, ни правым плечом".В соответствии с новой конституцией Белоруссии, ВНС стало высшим представительным органом народовластия в стране, оно будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны, принимать решение о легитимности выборов.Предельная численность делегатов Всебелорусского народного собрания составляет 1200 человек. Собрание будет формироваться на паритетной основе из делегатов по должности (действующий президент и президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители законодательной власти, исполнительной власти, судебной власти), из представителей местных советов депутатов и из представителей гражданского общества. Срок полномочий Всебелорусского народного собрания составляет пять лет.Лукашенко ранее заявил, что не позднее марта 2023 года необходимо принять проект закона о ВНС. Планируется, что Всебелорусское собрание пройдет в первой половине 2024 года.
https://ria.ru/20221108/belorussiya-1829921104.html
https://ria.ru/20221108/belorussiya-1829917264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, минск
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск
Лукашенко рассказал о роли Всебелорусского собрания
Лукашенко заявил, что Всебелорусское собрание не должно "влезать" в компетенции президента
МИНСК, 8 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) не должно "влезать" в компетенции президента и других органов власти, это нужно предусмотреть в обновляемом законодательстве.
"ВНС должно принимать одно-два решения, грубо говоря. Но оно подлежит исполнению всеми. Не дай бог война… Принято решение Всебелорусским народным собранием - и все выстроились... Они (решения ВНС – ред.) должны быть уникальными. И должны приниматься по исключительно немногим вопросам. Ни в коем случае не влазить в компетенцию президента и других органов власти", - заявил Лукашенко во вторник в Минске
на совещании по законопроектам, предусматривающим корректировку законов о правительстве и нормативных правовых актах. Слова президента приводит официальный сайт главы Белоруссии.
Лукашенко подчеркнул, что с поправками в конституцию о статусе ВНС появляется новый орган в госсистеме, и "надо сделать так, чтобы ВНС вмонтировать в эту систему, никого не задевая ни левым, ни правым плечом".
В соответствии с новой конституцией Белоруссии, ВНС стало высшим представительным органом народовластия в стране, оно будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны, принимать решение о легитимности выборов.
Предельная численность делегатов Всебелорусского народного собрания составляет 1200 человек. Собрание будет формироваться на паритетной основе из делегатов по должности (действующий президент и президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители законодательной власти, исполнительной власти, судебной власти), из представителей местных советов депутатов и из представителей гражданского общества. Срок полномочий Всебелорусского народного собрания составляет пять лет.
Лукашенко ранее заявил, что не позднее марта 2023 года необходимо принять проект закона о ВНС. Планируется, что Всебелорусское собрание пройдет в первой половине 2024 года.