https://ria.ru/20221108/belorussiya-1829984426.html

Лукашенко рассказал о роли Всебелорусского собрания

Лукашенко рассказал о роли Всебелорусского собрания - РИА Новости, 08.11.2022

Лукашенко рассказал о роли Всебелорусского собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) не должно "влезать" в компетенции президента и других органов... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:22

2022-11-08T15:22

2022-11-08T15:22

в мире

александр лукашенко

белоруссия

минск

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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) не должно "влезать" в компетенции президента и других органов власти, это нужно предусмотреть в обновляемом законодательстве."ВНС должно принимать одно-два решения, грубо говоря. Но оно подлежит исполнению всеми. Не дай бог война… Принято решение Всебелорусским народным собранием - и все выстроились... Они (решения ВНС – ред.) должны быть уникальными. И должны приниматься по исключительно немногим вопросам. Ни в коем случае не влазить в компетенцию президента и других органов власти", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на совещании по законопроектам, предусматривающим корректировку законов о правительстве и нормативных правовых актах. Слова президента приводит официальный сайт главы Белоруссии.Лукашенко подчеркнул, что с поправками в конституцию о статусе ВНС появляется новый орган в госсистеме, и "надо сделать так, чтобы ВНС вмонтировать в эту систему, никого не задевая ни левым, ни правым плечом".В соответствии с новой конституцией Белоруссии, ВНС стало высшим представительным органом народовластия в стране, оно будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны, принимать решение о легитимности выборов.Предельная численность делегатов Всебелорусского народного собрания составляет 1200 человек. Собрание будет формироваться на паритетной основе из делегатов по должности (действующий президент и президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители законодательной власти, исполнительной власти, судебной власти), из представителей местных советов депутатов и из представителей гражданского общества. Срок полномочий Всебелорусского народного собрания составляет пять лет.Лукашенко ранее заявил, что не позднее марта 2023 года необходимо принять проект закона о ВНС. Планируется, что Всебелорусское собрание пройдет в первой половине 2024 года.

https://ria.ru/20221108/belorussiya-1829921104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, минск