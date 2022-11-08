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Жителя Белоруссии будут судить за интервью экстремистскому каналу - РИА Новости, 08.11.2022
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Жителя Белоруссии будут судить за интервью экстремистскому каналу
Жителя Белоруссии будут судить за интервью экстремистскому каналу - РИА Новости, 08.11.2022
Жителя Белоруссии будут судить за интервью экстремистскому каналу
Жителя Белоруссии будут судить по обвинению в содействии экстремистской деятельности после интервью о российской спецоперации каналу, продукция которого... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:43
2022-11-08T11:43
в мире
белоруссия
минская область
украина
минский областной суд
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Жителя Белоруссии будут судить по обвинению в содействии экстремистской деятельности после интервью о российской спецоперации каналу, продукция которого белорусским судом признана экстремистскими материалами, сообщается во вторник на сайте генпрокуратуры республики."Прокуратура Минской области направила в Минский областной суд уголовное дело по обвинению 40-летнего жителя Смолевичского района в содействии экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.Отмечается, что, "согласно материалам дела Л. (полностью фамилия обвиняемого в сообщении не указана – ред.) в апреле и мае 2022 года с персонального компьютера, подключенного к сети Интернет, в целях обеспечения деятельности публичного деструктивного канала, информационную продукция которого суд признал экстремистскими материалами, дал интервью представителю указанного канала на тему проведения вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины и роли в ней Республики Беларусь". "Данное интервью способствовало распространению ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Республики Беларусь, правовом положении ее граждан, дискредитирующих страну", - подчеркивается в сообщении.В генпрокуратуре отметили, что после изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. При направлении уголовного дела в суд прокурор оставил ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения прежней – заключение под стражу. По белорусскому законодательству мужчине грозит до семи лет лишения свободы.Лишенная госрегистрации Белорусская ассоциация журналистов полагает, что речь идет о передаче в суд уголовного дела против военного эксперта Егора Лебедка, который был задержан в июле.
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в мире, белоруссия, минская область, украина, минский областной суд
В мире, Белоруссия, Минская область, Украина, Минский областной суд
11:43 08.11.2022
 
Жителя Белоруссии будут судить за интервью экстремистскому каналу

Жителя Белоруссии будут судить за интервью экстремистскому каналу о спецоперации

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Жителя Белоруссии будут судить по обвинению в содействии экстремистской деятельности после интервью о российской спецоперации каналу, продукция которого белорусским судом признана экстремистскими материалами, сообщается во вторник на сайте генпрокуратуры республики.
"Прокуратура Минской области направила в Минский областной суд уголовное дело по обвинению 40-летнего жителя Смолевичского района в содействии экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, "согласно материалам дела Л. (полностью фамилия обвиняемого в сообщении не указана – ред.) в апреле и мае 2022 года с персонального компьютера, подключенного к сети Интернет, в целях обеспечения деятельности публичного деструктивного канала, информационную продукция которого суд признал экстремистскими материалами, дал интервью представителю указанного канала на тему проведения вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины и роли в ней Республики Беларусь". "Данное интервью способствовало распространению ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Республики Беларусь, правовом положении ее граждан, дискредитирующих страну", - подчеркивается в сообщении.
В генпрокуратуре отметили, что после изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. При направлении уголовного дела в суд прокурор оставил ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения прежней – заключение под стражу. По белорусскому законодательству мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Лишенная госрегистрации Белорусская ассоциация журналистов полагает, что речь идет о передаче в суд уголовного дела против военного эксперта Егора Лебедка, который был задержан в июле.
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