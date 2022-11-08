https://ria.ru/20221108/belorussiya-1829900096.html

Жителя Белоруссии будут судить за интервью экстремистскому каналу

Жителя Белоруссии будут судить за интервью экстремистскому каналу - РИА Новости, 08.11.2022

Жителя Белоруссии будут судить за интервью экстремистскому каналу

Жителя Белоруссии будут судить по обвинению в содействии экстремистской деятельности после интервью о российской спецоперации каналу, продукция которого... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:43

2022-11-08T11:43

2022-11-08T11:43

в мире

белоруссия

минская область

украина

минский областной суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_0:195:3090:1933_1920x0_80_0_0_de3fd4a1ccd1bb92ce98d0f7bbf15c02.jpg

МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Жителя Белоруссии будут судить по обвинению в содействии экстремистской деятельности после интервью о российской спецоперации каналу, продукция которого белорусским судом признана экстремистскими материалами, сообщается во вторник на сайте генпрокуратуры республики."Прокуратура Минской области направила в Минский областной суд уголовное дело по обвинению 40-летнего жителя Смолевичского района в содействии экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.Отмечается, что, "согласно материалам дела Л. (полностью фамилия обвиняемого в сообщении не указана – ред.) в апреле и мае 2022 года с персонального компьютера, подключенного к сети Интернет, в целях обеспечения деятельности публичного деструктивного канала, информационную продукция которого суд признал экстремистскими материалами, дал интервью представителю указанного канала на тему проведения вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины и роли в ней Республики Беларусь". "Данное интервью способствовало распространению ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Республики Беларусь, правовом положении ее граждан, дискредитирующих страну", - подчеркивается в сообщении.В генпрокуратуре отметили, что после изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. При направлении уголовного дела в суд прокурор оставил ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения прежней – заключение под стражу. По белорусскому законодательству мужчине грозит до семи лет лишения свободы.Лишенная госрегистрации Белорусская ассоциация журналистов полагает, что речь идет о передаче в суд уголовного дела против военного эксперта Егора Лебедка, который был задержан в июле.

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825613434.html

https://ria.ru/20221021/vydacha-1825595810.html

белоруссия

минская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минская область, украина, минский областной суд