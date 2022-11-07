https://ria.ru/20221107/zelenskiy-1829768346.html

Американцы предрекли скорую смену режима Зеленского в Киеве

Американцы предрекли скорую смену режима Зеленского в Киеве - РИА Новости, 07.11.2022

Американцы предрекли скорую смену режима Зеленского в Киеве

Читатели американской газеты The Washington Post оценили сообщения о том, что США просят Украину заявить о готовности к переговорам с Россией. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:34

2022-11-07T18:34

2022-11-07T18:34

политика

сша

украина

джо байден

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post оценили сообщения о том, что США просят Украину заявить о готовности к переговорам с Россией."Украине не победить в этом противостоянии. Разве американцы готовы отправить свои войска в Восточную Европу и принимать участие в конфликте? И кстати, Киев так и не выполнил Минские соглашения", — напомнили в комментариях."Миллионы жителей Киева могут замерзнуть из-за отключений электроэнергии этой зимой. Мэр города находится в одном шаге от того, чтобы призвать к полной эвакуации. У Зеленского нет другого выбора, кроме как пойти на урегулирование дипломатическим путем", — полагает еще один пользователь."Когда США бросят Украину — это лишь вопрос времени. А Тайвань, между тем, внимательно следит за происходящим. Китай знал все с самого начала", — считает Yespero.Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское правительство показать открытость к диалогу с Москвой.Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.

https://ria.ru/20221106/zelenskiy-1829513108.html

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сша

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, сша, украина, джо байден