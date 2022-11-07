Американцы предрекли скорую смену режима Зеленского в Киеве
Читатели WP предрекли скорую смену режима Зеленского из-за отказа от переговоров с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post оценили сообщения о том, что США просят Украину заявить о готовности к переговорам с Россией.
"Да, начинайте переговоры сейчас, потому что потом республиканцы отменят всю военную помощь. Если откажетесь, тогда ждите скорой смены режима в Киеве", — написал Willie Leel.
"Украине не победить в этом противостоянии. Разве американцы готовы отправить свои войска в Восточную Европу и принимать участие в конфликте? И кстати, Киев так и не выполнил Минские соглашения", — напомнили в комментариях.
"Миллионы жителей Киева могут замерзнуть из-за отключений электроэнергии этой зимой. Мэр города находится в одном шаге от того, чтобы призвать к полной эвакуации. У Зеленского нет другого выбора, кроме как пойти на урегулирование дипломатическим путем", — полагает еще один пользователь.
Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское правительство показать открытость к диалогу с Москвой.
Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.