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Американцы предрекли скорую смену режима Зеленского в Киеве - РИА Новости, 07.11.2022
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Американцы предрекли скорую смену режима Зеленского в Киеве
Американцы предрекли скорую смену режима Зеленского в Киеве - РИА Новости, 07.11.2022
Американцы предрекли скорую смену режима Зеленского в Киеве
Читатели американской газеты The Washington Post оценили сообщения о том, что США просят Украину заявить о готовности к переговорам с Россией. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:34
2022-11-07T18:34
политика
сша
украина
джо байден
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post оценили сообщения о том, что США просят Украину заявить о готовности к переговорам с Россией."Украине не победить в этом противостоянии. Разве американцы готовы отправить свои войска в Восточную Европу и принимать участие в конфликте? И кстати, Киев так и не выполнил Минские соглашения", — напомнили в комментариях."Миллионы жителей Киева могут замерзнуть из-за отключений электроэнергии этой зимой. Мэр города находится в одном шаге от того, чтобы призвать к полной эвакуации. У Зеленского нет другого выбора, кроме как пойти на урегулирование дипломатическим путем", — полагает еще один пользователь."Когда США бросят Украину — это лишь вопрос времени. А Тайвань, между тем, внимательно следит за происходящим. Китай знал все с самого начала", — считает Yespero.Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское правительство показать открытость к диалогу с Москвой.Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.
https://ria.ru/20221106/zelenskiy-1829513108.html
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сша
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политика, сша, украина, джо байден
Политика, США, Украина, Джо Байден
18:34 07.11.2022
 
Американцы предрекли скорую смену режима Зеленского в Киеве

Читатели WP предрекли скорую смену режима Зеленского из-за отказа от переговоров с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post оценили сообщения о том, что США просят Украину заявить о готовности к переговорам с Россией.
"Да, начинайте переговоры сейчас, потому что потом республиканцы отменят всю военную помощь. Если откажетесь, тогда ждите скорой смены режима в Киеве", — написал Willie Leel.
"Украине не победить в этом противостоянии. Разве американцы готовы отправить свои войска в Восточную Европу и принимать участие в конфликте? И кстати, Киев так и не выполнил Минские соглашения", — напомнили в комментариях.
"Миллионы жителей Киева могут замерзнуть из-за отключений электроэнергии этой зимой. Мэр города находится в одном шаге от того, чтобы призвать к полной эвакуации. У Зеленского нет другого выбора, кроме как пойти на урегулирование дипломатическим путем", — полагает еще один пользователь.
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"Когда США бросят Украину — это лишь вопрос времени. А Тайвань, между тем, внимательно следит за происходящим. Китай знал все с самого начала", — считает Yespero.
Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское правительство показать открытость к диалогу с Москвой.
Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.
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