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Путину представили проект комплекса отдыха "Завидово парк" - РИА Новости, 07.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221107/zavidovo-1829772965.html
Путину представили проект комплекса отдыха "Завидово парк"
Путину представили проект комплекса отдыха "Завидово парк" - РИА Новости, 07.11.2022
Путину представили проект комплекса отдыха "Завидово парк"
Президенту России Владимиру Путину во время поездки в Тверскую область представили проект всесезонного комплекса отдыха "Завидово парк". РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:45
2022-11-07T19:02
туризм
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 7 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время поездки в Тверскую область представили проект всесезонного комплекса отдыха "Завидово парк".Курорт будет включать в себя в том числе круглогодичный крытый семейный центр спортивных и водных развлечений - крупнейший среди подобных сооружений в Европе. Также будут построены отели более чем на 1 100 номеров, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк и другие туристические объекты.Главе государства, в частности, показали 3D-макет всего будущего комплекса и интерактивную презентацию с информацией о курорте."Завидово парк" входит в состав особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. На таких территориях предлагают благоприятные условия для организации туристического, спортивного, рекреационного и других видов бизнеса.С 2015 года в туристические объекты кластера "Завидово" вложено более 16 млрд рублей частных инвестиций. Уже построены яхт-клуб, кемпинг, отель Radisson Resort, гостиница "Ямская" в традициях тверского деревянного зодчества конца XIX века, оздоровительный комплекс для всесезонного отдыха Zavidovo Spa Village. По итогам 2021 года туристический поток на курорт составил около 300 тысяч человек.
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новости - туризм, владимир путин, тверская область, россия, европа, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Тверская область, Россия, Европа, Туризм
18:45 07.11.2022 (обновлено: 19:02 07.11.2022)
 
Путину представили проект комплекса отдыха "Завидово парк"

Путину во время поездки в Тверскую область представили проект комплекса "Завидово парк"

© РИА Новости / Максим БлиновМакет Транспортно-пересадочного узла в устьевом участке реки Шоша в Завидово туристско-рекреационного кластера "Волжское море" в Тверской области
Макет Транспортно-пересадочного узла в устьевом участке реки Шоша в Завидово туристско-рекреационного кластера Волжское море в Тверской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Макет Транспортно-пересадочного узла в устьевом участке реки Шоша в Завидово туристско-рекреационного кластера "Волжское море" в Тверской области
Читать ria.ru в
ЗАВИДОВО (Тверская область), 7 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время поездки в Тверскую область представили проект всесезонного комплекса отдыха "Завидово парк".
Курорт будет включать в себя в том числе круглогодичный крытый семейный центр спортивных и водных развлечений - крупнейший среди подобных сооружений в Европе. Также будут построены отели более чем на 1 100 номеров, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк и другие туристические объекты.
Главе государства, в частности, показали 3D-макет всего будущего комплекса и интерактивную презентацию с информацией о курорте.
"Завидово парк" входит в состав особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. На таких территориях предлагают благоприятные условия для организации туристического, спортивного, рекреационного и других видов бизнеса.
С 2015 года в туристические объекты кластера "Завидово" вложено более 16 млрд рублей частных инвестиций. Уже построены яхт-клуб, кемпинг, отель Radisson Resort, гостиница "Ямская" в традициях тверского деревянного зодчества конца XIX века, оздоровительный комплекс для всесезонного отдыха Zavidovo Spa Village. По итогам 2021 года туристический поток на курорт составил около 300 тысяч человек.
Путин осматривает макет комплекса Завидово - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
Вчера, 16:31
Путин посетил "Волжское море" в Тверской области
 
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