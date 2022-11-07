https://ria.ru/20221107/zavidovo-1829772965.html
Путину представили проект комплекса отдыха "Завидово парк"
Путину представили проект комплекса отдыха "Завидово парк" - РИА Новости, 07.11.2022
Путину представили проект комплекса отдыха "Завидово парк"
Президенту России Владимиру Путину во время поездки в Тверскую область представили проект всесезонного комплекса отдыха "Завидово парк". РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:45
2022-11-07T18:45
2022-11-07T19:02
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 7 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время поездки в Тверскую область представили проект всесезонного комплекса отдыха "Завидово парк".Курорт будет включать в себя в том числе круглогодичный крытый семейный центр спортивных и водных развлечений - крупнейший среди подобных сооружений в Европе. Также будут построены отели более чем на 1 100 номеров, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк и другие туристические объекты.Главе государства, в частности, показали 3D-макет всего будущего комплекса и интерактивную презентацию с информацией о курорте."Завидово парк" входит в состав особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. На таких территориях предлагают благоприятные условия для организации туристического, спортивного, рекреационного и других видов бизнеса.С 2015 года в туристические объекты кластера "Завидово" вложено более 16 млрд рублей частных инвестиций. Уже построены яхт-клуб, кемпинг, отель Radisson Resort, гостиница "Ямская" в традициях тверского деревянного зодчества конца XIX века, оздоровительный комплекс для всесезонного отдыха Zavidovo Spa Village. По итогам 2021 года туристический поток на курорт составил около 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20221107/putin-1829713841.html
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новости - туризм, владимир путин, тверская область, россия, европа, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Тверская область, Россия, Европа, Туризм
18:45 07.11.2022 (обновлено: 19:02 07.11.2022)
Путину представили проект комплекса отдыха "Завидово парк"
Путину во время поездки в Тверскую область представили проект комплекса "Завидово парк"
ЗАВИДОВО (Тверская область), 7 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время поездки в Тверскую область представили проект всесезонного комплекса отдыха "Завидово парк".
Курорт будет включать в себя в том числе круглогодичный крытый семейный центр спортивных и водных развлечений - крупнейший среди подобных сооружений в Европе. Также будут построены отели более чем на 1 100 номеров, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк и другие туристические объекты.
Главе государства, в частности, показали 3D-макет всего будущего комплекса и интерактивную презентацию с информацией о курорте.
"Завидово парк" входит в состав особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. На таких территориях предлагают благоприятные условия для организации туристического, спортивного, рекреационного и других видов бизнеса.
С 2015 года в туристические объекты кластера "Завидово" вложено более 16 млрд рублей частных инвестиций. Уже построены яхт-клуб, кемпинг, отель Radisson Resort, гостиница "Ямская" в традициях тверского деревянного зодчества конца XIX века, оздоровительный комплекс для всесезонного отдыха Zavidovo Spa Village. По итогам 2021 года туристический поток на курорт составил около 300 тысяч человек.