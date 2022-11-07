Рейтинг@Mail.ru
Трамп в понедельник может объявить об участии в выборах президента - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/vybory-1829803614.html
Трамп в понедельник может объявить об участии в выборах президента
Трамп в понедельник может объявить об участии в выборах президента - РИА Новости, 07.11.2022
Трамп в понедельник может объявить об участии в выборах президента
Экс-президент США Дональд Трамп "активно обсуждает" возможность официального объявления об участии в выборах 2024 года на митинге своих сторонников в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T20:33
2022-11-07T20:33
в мире
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821544161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3998e71e54443ff79a437fecd26e5389.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп "активно обсуждает" возможность официального объявления об участии в выборах 2024 года на митинге своих сторонников в понедельник, утверждает недружественная ему телекомпания CNN cо ссылкой на три источника.Трамп, по данным CNN, хочет таким образом заранее приписать себе победу Республиканской партии, которая ожидается по итогам назначенных на вторник промежуточных выборов в конгресс."Трамп активно обсуждает возможность объявления о том, что он баллотируется в президенты в 2024 году, во время своего митинга в (штате) Огайо", - сказано в сообщении.Ранее ожидалось, что Трамп сделает официальное заявление после промежуточных выборов, но до конца ноября. Во вторник американцы выбирают весь состав палаты представителей и треть конгресса. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.
https://ria.ru/20221107/impichment-1829609874.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821544161_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_f05c2dab5b2876fdada4ba2a229f44d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
20:33 07.11.2022
 
Трамп в понедельник может объявить об участии в выборах президента

Трамп может на митинге сторонников в понедельник объявить об участии в выборах 2024 года

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп "активно обсуждает" возможность официального объявления об участии в выборах 2024 года на митинге своих сторонников в понедельник, утверждает недружественная ему телекомпания CNN cо ссылкой на три источника.
Трамп, по данным CNN, хочет таким образом заранее приписать себе победу Республиканской партии, которая ожидается по итогам назначенных на вторник промежуточных выборов в конгресс.
"Трамп активно обсуждает возможность объявления о том, что он баллотируется в президенты в 2024 году, во время своего митинга в (штате) Огайо", - сказано в сообщении.
Ранее ожидалось, что Трамп сделает официальное заявление после промежуточных выборов, но до конца ноября. Во вторник американцы выбирают весь состав палаты представителей и треть конгресса. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
11:41
СМИ: Трамп пытается узнать у республиканцев о планах по импичменту Байдена
 
В миреДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала