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Трамп в понедельник может объявить об участии в выборах президента
Трамп в понедельник может объявить об участии в выборах президента - РИА Новости, 07.11.2022
Трамп в понедельник может объявить об участии в выборах президента
Экс-президент США Дональд Трамп "активно обсуждает" возможность официального объявления об участии в выборах 2024 года на митинге своих сторонников в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T20:33
2022-11-07T20:33
2022-11-07T20:33
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп "активно обсуждает" возможность официального объявления об участии в выборах 2024 года на митинге своих сторонников в понедельник, утверждает недружественная ему телекомпания CNN cо ссылкой на три источника.Трамп, по данным CNN, хочет таким образом заранее приписать себе победу Республиканской партии, которая ожидается по итогам назначенных на вторник промежуточных выборов в конгресс."Трамп активно обсуждает возможность объявления о том, что он баллотируется в президенты в 2024 году, во время своего митинга в (штате) Огайо", - сказано в сообщении.Ранее ожидалось, что Трамп сделает официальное заявление после промежуточных выборов, но до конца ноября. Во вторник американцы выбирают весь состав палаты представителей и треть конгресса. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.
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в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
Трамп в понедельник может объявить об участии в выборах президента
Трамп может на митинге сторонников в понедельник объявить об участии в выборах 2024 года
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости.
Экс-президент США Дональд Трамп "активно обсуждает" возможность официального объявления об участии в выборах 2024 года на митинге своих сторонников в понедельник, утверждает недружественная ему телекомпания CNN
cо ссылкой на три источника.
Трамп, по данным CNN, хочет таким образом заранее приписать себе победу Республиканской партии, которая ожидается по итогам назначенных на вторник промежуточных выборов в конгресс.
"Трамп активно обсуждает возможность объявления о том, что он баллотируется в президенты в 2024 году, во время своего митинга в (штате) Огайо", - сказано в сообщении.
Ранее ожидалось, что Трамп сделает официальное заявление после промежуточных выборов, но до конца ноября. Во вторник американцы выбирают весь состав палаты представителей и треть конгресса. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.