https://ria.ru/20221107/vooruzheniya-1829575657.html

В США обеспокоены сообщениями о военных контрактах Южной Кореи с Европой

В США обеспокоены сообщениями о военных контрактах Южной Кореи с Европой - РИА Новости, 07.11.2022

В США обеспокоены сообщениями о военных контрактах Южной Кореи с Европой

Кандидат в Конгресс от Республиканской партии Уэсли Холлман заявил РИА Новости, что не удивлен сообщениям о многомиллиардных контрактах на продажу вооружений... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T09:49

2022-11-07T09:49

2022-11-07T09:49

в мире

сша

ввс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512753_0:55:3447:1994_1920x0_80_0_0_a8578884873943ace5f2afd5cbaf287f.jpg

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат в Конгресс от Республиканской партии Уэсли Холлман заявил РИА Новости, что не удивлен сообщениям о многомиллиардных контрактах на продажу вооружений Южной Кореи в Европу, отметив чрезмерную усложненность экспортной программы США в этой сфере и призвав Вашингтон задуматься о возможной потере статуса крупнейшего мирового поставщика оружия.Газета Politico со ссылкой на собственные источники писала в начале ноября, что многомиллиардные контракты на продажу вооружений Южной Кореи в Европу вызывают беспокойство Вашингтона, который не желает уступать Сеулу роль крупнейшего мирового поставщика. Последний, в свою очередь, все активнее расширяет свой рынок сбыта в странах Восточной Европы, поскольку предлагает выполнять оборонные заказы быстрее и дешевле, нежели США. "Я не отслеживал данные новости, но это имеет смысл и согласуется с тенденциями, которые я наблюдал до того, как покинул Национальную ассоциацию оборонной промышленности (NDIA), чтобы участвовать в выборах. Наша программа зарубежных военных продаж стала чрезмерно усложненной. В сочетании с задержками и перебоями в цепочках поставок вы имеете клиентский спрос, которые не удовлетворяется с необходимой скоростью. Поэтому, неудивительно, что они (европейские страны - ред.) ищут другие источники вооружений и боеприпасов", - сказал Холлман в интервью, которое он дал в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.Холлман на предстоящих выборах будет претендовать на место в Палате представителей США от 28-го округа штата Калифорния. Ветеран ВВС США с 27-летним стажем, он прежде работал в Пентагоне, где занимал должность эксперта по стратегическому планированию в Объединенном комитете начальников штабов. Он также выступал координатором по связям с ВВС в Палате представителей, сотрудничая с американскими законодателями над решением актуальных вопросов в сфере нацбезопасности.По мнению кандидата-республиканца, необходимо предметно рассмотреть вопрос о том, какие именно вооружения и боеприпасы намерены закупать европейцы у Южной Кореи взамен американских."Я бы немного остановился на данном аспекте. Если речь идет о таких вещах, как пули и бомбы, базовые наземные транспортные средства и так далее, я бы беспокоился меньше, чем если бы речь шла об (РСЗО) HIMARS и подобных вооружениях. Подлинный вопрос состоит в том, будет ли Корея удовлетворять этот спрос временно или станет досрочным заменителем США. Последнее - это то, о чем следует в наибольшей степени беспокоиться американской военной промышленности", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221107/prestuplenie-1829554801.html

https://ria.ru/20221107/bayden-1829518364.html

https://ria.ru/20221107/vybory-1829563020.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, ввс сша