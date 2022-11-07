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В США обеспокоены сообщениями о военных контрактах Южной Кореи с Европой - РИА Новости, 07.11.2022
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В США обеспокоены сообщениями о военных контрактах Южной Кореи с Европой
В США обеспокоены сообщениями о военных контрактах Южной Кореи с Европой - РИА Новости, 07.11.2022
В США обеспокоены сообщениями о военных контрактах Южной Кореи с Европой
Кандидат в Конгресс от Республиканской партии Уэсли Холлман заявил РИА Новости, что не удивлен сообщениям о многомиллиардных контрактах на продажу вооружений... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:49
2022-11-07T09:49
в мире
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ввс сша
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат в Конгресс от Республиканской партии Уэсли Холлман заявил РИА Новости, что не удивлен сообщениям о многомиллиардных контрактах на продажу вооружений Южной Кореи в Европу, отметив чрезмерную усложненность экспортной программы США в этой сфере и призвав Вашингтон задуматься о возможной потере статуса крупнейшего мирового поставщика оружия.Газета Politico со ссылкой на собственные источники писала в начале ноября, что многомиллиардные контракты на продажу вооружений Южной Кореи в Европу вызывают беспокойство Вашингтона, который не желает уступать Сеулу роль крупнейшего мирового поставщика. Последний, в свою очередь, все активнее расширяет свой рынок сбыта в странах Восточной Европы, поскольку предлагает выполнять оборонные заказы быстрее и дешевле, нежели США. "Я не отслеживал данные новости, но это имеет смысл и согласуется с тенденциями, которые я наблюдал до того, как покинул Национальную ассоциацию оборонной промышленности (NDIA), чтобы участвовать в выборах. Наша программа зарубежных военных продаж стала чрезмерно усложненной. В сочетании с задержками и перебоями в цепочках поставок вы имеете клиентский спрос, которые не удовлетворяется с необходимой скоростью. Поэтому, неудивительно, что они (европейские страны - ред.) ищут другие источники вооружений и боеприпасов", - сказал Холлман в интервью, которое он дал в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.Холлман на предстоящих выборах будет претендовать на место в Палате представителей США от 28-го округа штата Калифорния. Ветеран ВВС США с 27-летним стажем, он прежде работал в Пентагоне, где занимал должность эксперта по стратегическому планированию в Объединенном комитете начальников штабов. Он также выступал координатором по связям с ВВС в Палате представителей, сотрудничая с американскими законодателями над решением актуальных вопросов в сфере нацбезопасности.По мнению кандидата-республиканца, необходимо предметно рассмотреть вопрос о том, какие именно вооружения и боеприпасы намерены закупать европейцы у Южной Кореи взамен американских."Я бы немного остановился на данном аспекте. Если речь идет о таких вещах, как пули и бомбы, базовые наземные транспортные средства и так далее, я бы беспокоился меньше, чем если бы речь шла об (РСЗО) HIMARS и подобных вооружениях. Подлинный вопрос состоит в том, будет ли Корея удовлетворять этот спрос временно или станет досрочным заменителем США. Последнее - это то, о чем следует в наибольшей степени беспокоиться американской военной промышленности", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221107/prestuplenie-1829554801.html
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в мире, сша, ввс сша
В мире, США, ВВС США
09:49 07.11.2022
 
В США обеспокоены сообщениями о военных контрактах Южной Кореи с Европой

Кандидат в конгресс Холлман допустил утрату США лидерства по поставкам вооружений

© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon CookАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon Cook
Американский танк M1A2 Abrams . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат в Конгресс от Республиканской партии Уэсли Холлман заявил РИА Новости, что не удивлен сообщениям о многомиллиардных контрактах на продажу вооружений Южной Кореи в Европу, отметив чрезмерную усложненность экспортной программы США в этой сфере и призвав Вашингтон задуматься о возможной потере статуса крупнейшего мирового поставщика оружия.
Газета Politico со ссылкой на собственные источники писала в начале ноября, что многомиллиардные контракты на продажу вооружений Южной Кореи в Европу вызывают беспокойство Вашингтона, который не желает уступать Сеулу роль крупнейшего мирового поставщика. Последний, в свою очередь, все активнее расширяет свой рынок сбыта в странах Восточной Европы, поскольку предлагает выполнять оборонные заказы быстрее и дешевле, нежели США.
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"Я не отслеживал данные новости, но это имеет смысл и согласуется с тенденциями, которые я наблюдал до того, как покинул Национальную ассоциацию оборонной промышленности (NDIA), чтобы участвовать в выборах. Наша программа зарубежных военных продаж стала чрезмерно усложненной. В сочетании с задержками и перебоями в цепочках поставок вы имеете клиентский спрос, которые не удовлетворяется с необходимой скоростью. Поэтому, неудивительно, что они (европейские страны - ред.) ищут другие источники вооружений и боеприпасов", - сказал Холлман в интервью, которое он дал в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.
Холлман на предстоящих выборах будет претендовать на место в Палате представителей США от 28-го округа штата Калифорния. Ветеран ВВС США с 27-летним стажем, он прежде работал в Пентагоне, где занимал должность эксперта по стратегическому планированию в Объединенном комитете начальников штабов. Он также выступал координатором по связям с ВВС в Палате представителей, сотрудничая с американскими законодателями над решением актуальных вопросов в сфере нацбезопасности.
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По мнению кандидата-республиканца, необходимо предметно рассмотреть вопрос о том, какие именно вооружения и боеприпасы намерены закупать европейцы у Южной Кореи взамен американских.
"Я бы немного остановился на данном аспекте. Если речь идет о таких вещах, как пули и бомбы, базовые наземные транспортные средства и так далее, я бы беспокоился меньше, чем если бы речь шла об (РСЗО) HIMARS и подобных вооружениях. Подлинный вопрос состоит в том, будет ли Корея удовлетворять этот спрос временно или станет досрочным заменителем США. Последнее - это то, о чем следует в наибольшей степени беспокоиться американской военной промышленности", - резюмировал собеседник агентства.
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