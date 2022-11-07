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Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них домашние животные
Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них домашние животные - РИА Новости, 07.11.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них домашние животные
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:34
2022-11-07T11:34
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, есть ли у них домашние животные.Варианты ответа были: есть, взял из приюта; есть, взял с улицы; есть, купил; нет, планирую завести; нет, заводить не планирую.В итоге большинство подписчиков ответило, что у них есть домашнее животное, которое они взяли с улицы. Так проголосовали 38% опрошенных. На втором месте оказались те, кто купили питомца — около 28% проголосовавших. Меньше всего пользователей ответили, что взяли животное из приюта. Всего 8% опрошенных.При этом не планируют заводить домашнее животное 20% подписчиков, а хотят завести — 4%.В комментариях пользователи поделились фотографиями питомцев и историями о том, как животные появились у них.
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, есть ли у них домашние животные.
Варианты ответа были: есть, взял из приюта; есть, взял с улицы; есть, купил; нет, планирую завести; нет, заводить не планирую.
В итоге большинство подписчиков ответило, что у них есть домашнее животное, которое они взяли с улицы. Так проголосовали 38% опрошенных. На втором месте оказались те, кто купили питомца — около 28% проголосовавших. Меньше всего пользователей ответили, что взяли животное из приюта. Всего 8% опрошенных.
При этом не планируют заводить домашнее животное 20% подписчиков, а хотят завести — 4%.
В комментариях пользователи поделились фотографиями питомцев и историями о том, как животные появились у них.