https://ria.ru/20221107/vkontakte-1829603479.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них домашние животные

Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них домашние животные - РИА Новости, 07.11.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них домашние животные

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:34

2022-11-07T11:34

2022-11-07T11:34

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, есть ли у них домашние животные.Варианты ответа были: есть, взял из приюта; есть, взял с улицы; есть, купил; нет, планирую завести; нет, заводить не планирую.В итоге большинство подписчиков ответило, что у них есть домашнее животное, которое они взяли с улицы. Так проголосовали 38% опрошенных. На втором месте оказались те, кто купили питомца — около 28% проголосовавших. Меньше всего пользователей ответили, что взяли животное из приюта. Всего 8% опрошенных.При этом не планируют заводить домашнее животное 20% подписчиков, а хотят завести — 4%.В комментариях пользователи поделились фотографиями питомцев и историями о том, как животные появились у них.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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