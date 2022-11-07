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В Киеве раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу - РИА Новости, 07.11.2022
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В Киеве раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу
В Киеве раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу - РИА Новости, 07.11.2022
В Киеве раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу
На Украине будут судить главу благотворительного фонда и его возможного сообщника, которых прокуратура Киева обвиняет в организации схемы незаконного вывоза... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:49
2022-11-07T11:49
в мире
украина
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На Украине будут судить главу благотворительного фонда и его возможного сообщника, которых прокуратура Киева обвиняет в организации схемы незаконного вывоза уклонистов за границу под видом волонтеров путем включения их в информационную систему "Укртрансбезопасности"."При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева задержаны два жителя города Киева, которые организовали незаконную переправку граждан Украины призывного возраста через государственную границу. Согласно материалам уголовного производства, глава благотворительного фонда вместе с сообщником предлагали мужчинам... уехать за границу в качестве волонтеров путем включения их в систему "Шлях" (информационную систему "Укртрансбезопасности" – ред.)", - сообщает пресс-служба прокуратуры в Telegram-канале.По информации ведомства, злоумышленники получали 5 тысяч долларов в качестве авансового платежа и еще столько же от "доверенного лица" после прохождения уклониста в зону таможенного контроля.В прокуратуре сообщили, что всем фигурантам сообщено о подозрениях. Подозреваемые находятся под стражей с возможностью выйти под залог до суда.Ранее представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что до 30 украинских уклонистов задерживаются ежедневно при попытке незаконно выехать из страны, с 24 февраля выявлено почти 10 тысяч таких случаев.Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
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в мире, украина
В мире, Украина
11:49 07.11.2022
 
В Киеве раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу

В Киеве раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу под видом волонтеров

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На Украине будут судить главу благотворительного фонда и его возможного сообщника, которых прокуратура Киева обвиняет в организации схемы незаконного вывоза уклонистов за границу под видом волонтеров путем включения их в информационную систему "Укртрансбезопасности".
"При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева задержаны два жителя города Киева, которые организовали незаконную переправку граждан Украины призывного возраста через государственную границу. Согласно материалам уголовного производства, глава благотворительного фонда вместе с сообщником предлагали мужчинам... уехать за границу в качестве волонтеров путем включения их в систему "Шлях" (информационную систему "Укртрансбезопасности" – ред.)", - сообщает пресс-служба прокуратуры в Telegram-канале.
По информации ведомства, злоумышленники получали 5 тысяч долларов в качестве авансового платежа и еще столько же от "доверенного лица" после прохождения уклониста в зону таможенного контроля.
В прокуратуре сообщили, что всем фигурантам сообщено о подозрениях. Подозреваемые находятся под стражей с возможностью выйти под залог до суда.
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Ранее представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что до 30 украинских уклонистов задерживаются ежедневно при попытке незаконно выехать из страны, с 24 февраля выявлено почти 10 тысяч таких случаев.
Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
 
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