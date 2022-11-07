https://ria.ru/20221107/tovarooborot-1829556821.html

Товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей

Товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей - РИА Новости, 07.11.2022

Товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых десяти месяцев 2022 года вырос на 33% и достиг рекордных 153,938 миллиарда долларов, свидетельствуют данные РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T07:09

2022-11-07T07:09

2022-11-07T08:56

экономика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

си цзиньпин

китай

россия

пекин

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ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых десяти месяцев 2022 года вырос на 33% и достиг рекордных 153,938 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 59,596 миллиарда долларов, что на 12,8% больше, чем за первые три квартала 2021 года, поставки из России в КНР выросли на 49,9%, составив 94,342 миллиарда долларов.В октябре уровень товарооборота двух стран составил 17,637 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 10,23 миллиарда, КНР в Россию — на 7,4 миллиарда.По итогам 2021 года российско-китайские товарооборот вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметки в 100 миллиардов Москва и Пекин достигли в 2018 году.После переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что китайский лидер обозначил новую цель по наращиванию товарооборота — 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20220824/sotrudnichestvo-1811921705.html

https://ria.ru/20220812/kitay-1809227762.html

китай

россия

пекин

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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), си цзиньпин, китай, россия, пекин