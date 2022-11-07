https://ria.ru/20221107/sovfed-1829654197.html

Сенаторам подготовили материалы про спецоперацию для встреч с избирателями

Сенаторам подготовили материалы про спецоперацию для встреч с избирателями - РИА Новости, 07.11.2022

Сенаторам подготовили материалы про спецоперацию для встреч с избирателями

Информационно-аналитическое управление Совфеда подготовило для сенаторов брошюры о ходе специальной военной операции РФ на Украине, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:41

2022-11-07T13:41

2022-11-07T13:41

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

киев

совет федерации рф

международный дискуссионный клуб "валдай"

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Информационно-аналитическое управление Совфеда подготовило для сенаторов брошюры о ходе специальной военной операции РФ на Украине, сообщили РИА Новости несколько источников в верхней палате парламента, полагая, что информация будет полезна законодателям для встреч с избирателями.В начале информационного материала, по их словам, изображена карта России с четырьмя новыми регионами. В самом документе отражены выступления президента по теме спецоперации, информация, которая может быть интересна избирателям в ходе встреч с сенаторами. В частности - о кредитных каникулах для мобилизованных, о выплатах и льготах военнослужащим, участвующим в спецоперации, меры поддержки мобилизованных и их семей.В брошюре также рассказывается об угрозе применения Киевом "грязной бомбы", о теракте в Севастополе.Начинается информационный материал с выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Также рассказывается о работе координационного совета, о завершении частичной мобилизации в регионах. Как отмечается в издании, средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации - 35 лет, 13 тысяч россиян направились в войска в качестве добровольцев, не дожидаясь повесток из военкоматов. Уточняется, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах и проходят подготовку. Более 80 тысяч в настоящее время находятся в зоне СВО.Призвано 1,3 тысячи сотрудников органов исполнительной власти, свыше 27 тысяч предпринимателей.Уделено внимание в материале и теме обеспечения экипировки для мобилизованных. Уточняется, что из-за частичной мобилизации возник дефицит военной амуниции и сопутствующих товаров. Возможностей подготовиться к покупательскому ажиотажу у продавцов было не много. По оценкам ассоциации разработчиков и поставщиков средств индивидуальной защиты, количество заказов на спецодежду и обувь выросла на 50%, а розничные запросы на одежду двойного назначения удвоились. По мнению специалистов, главной проблемой стала импортная составляющая, поскольку в производстве одежды специального назначения используются импортные материалы - хлопок, синтетические волокна, красители из других стран. При этом цены на данную продукцию возросли на 40-60%.Также отражены позиции Украины и Запада, касающиеся специальной военной операции РФ. В частности, отмечается, что западные страны готовы и в дальнейшем поставлять вооружение Украине, утверждается, что страна ведет "справедливую оборонительную войну".

https://ria.ru/20221105/edinstvo-1829381831.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, киев, совет федерации рф, международный дискуссионный клуб "валдай", безопасность