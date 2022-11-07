https://ria.ru/20221107/sovfed-1829654197.html
Сенаторам подготовили материалы про спецоперацию для встреч с избирателями
Сенаторам подготовили материалы про спецоперацию для встреч с избирателями - РИА Новости, 07.11.2022
Сенаторам подготовили материалы про спецоперацию для встреч с избирателями
Информационно-аналитическое управление Совфеда подготовило для сенаторов брошюры о ходе специальной военной операции РФ на Украине, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:41
2022-11-07T13:41
2022-11-07T13:41
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
киев
совет федерации рф
международный дискуссионный клуб "валдай"
безопасность
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Информационно-аналитическое управление Совфеда подготовило для сенаторов брошюры о ходе специальной военной операции РФ на Украине, сообщили РИА Новости несколько источников в верхней палате парламента, полагая, что информация будет полезна законодателям для встреч с избирателями.В начале информационного материала, по их словам, изображена карта России с четырьмя новыми регионами. В самом документе отражены выступления президента по теме спецоперации, информация, которая может быть интересна избирателям в ходе встреч с сенаторами. В частности - о кредитных каникулах для мобилизованных, о выплатах и льготах военнослужащим, участвующим в спецоперации, меры поддержки мобилизованных и их семей.В брошюре также рассказывается об угрозе применения Киевом "грязной бомбы", о теракте в Севастополе.Начинается информационный материал с выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Также рассказывается о работе координационного совета, о завершении частичной мобилизации в регионах. Как отмечается в издании, средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации - 35 лет, 13 тысяч россиян направились в войска в качестве добровольцев, не дожидаясь повесток из военкоматов. Уточняется, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах и проходят подготовку. Более 80 тысяч в настоящее время находятся в зоне СВО.Призвано 1,3 тысячи сотрудников органов исполнительной власти, свыше 27 тысяч предпринимателей.Уделено внимание в материале и теме обеспечения экипировки для мобилизованных. Уточняется, что из-за частичной мобилизации возник дефицит военной амуниции и сопутствующих товаров. Возможностей подготовиться к покупательскому ажиотажу у продавцов было не много. По оценкам ассоциации разработчиков и поставщиков средств индивидуальной защиты, количество заказов на спецодежду и обувь выросла на 50%, а розничные запросы на одежду двойного назначения удвоились. По мнению специалистов, главной проблемой стала импортная составляющая, поскольку в производстве одежды специального назначения используются импортные материалы - хлопок, синтетические волокна, красители из других стран. При этом цены на данную продукцию возросли на 40-60%.Также отражены позиции Украины и Запада, касающиеся специальной военной операции РФ. В частности, отмечается, что западные страны готовы и в дальнейшем поставлять вооружение Украине, утверждается, что страна ведет "справедливую оборонительную войну".
https://ria.ru/20221105/edinstvo-1829381831.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, киев, совет федерации рф, международный дискуссионный клуб "валдай", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, Совет Федерации РФ, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Безопасность
Сенаторам подготовили материалы про спецоперацию для встреч с избирателями
В Совфеде для сенаторов подготовили брошюры о спецоперации для встреч с избирателями
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Информационно-аналитическое управление Совфеда подготовило для сенаторов брошюры о ходе специальной военной операции РФ на Украине, сообщили РИА Новости несколько источников в верхней палате парламента, полагая, что информация будет полезна законодателям для встреч с избирателями.
В начале информационного материала, по их словам, изображена карта России с четырьмя новыми регионами. В самом документе отражены выступления президента по теме спецоперации, информация, которая может быть интересна избирателям в ходе встреч с сенаторами. В частности - о кредитных каникулах для мобилизованных, о выплатах и льготах военнослужащим, участвующим в спецоперации, меры поддержки мобилизованных и их семей.
В брошюре также рассказывается об угрозе применения Киевом
"грязной бомбы", о теракте в Севастополе
.
Начинается информационный материал с выступления президента РФ Владимира Путина
на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай
". Также рассказывается о работе координационного совета, о завершении частичной мобилизации в регионах. Как отмечается в издании, средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации - 35 лет, 13 тысяч россиян направились в войска в качестве добровольцев, не дожидаясь повесток из военкоматов. Уточняется, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах и проходят подготовку. Более 80 тысяч в настоящее время находятся в зоне СВО.
Призвано 1,3 тысячи сотрудников органов исполнительной власти, свыше 27 тысяч предпринимателей.
Уделено внимание в материале и теме обеспечения экипировки для мобилизованных. Уточняется, что из-за частичной мобилизации возник дефицит военной амуниции и сопутствующих товаров. Возможностей подготовиться к покупательскому ажиотажу у продавцов было не много. По оценкам ассоциации разработчиков и поставщиков средств индивидуальной защиты, количество заказов на спецодежду и обувь выросла на 50%, а розничные запросы на одежду двойного назначения удвоились. По мнению специалистов, главной проблемой стала импортная составляющая, поскольку в производстве одежды специального назначения используются импортные материалы - хлопок, синтетические волокна, красители из других стран. При этом цены на данную продукцию возросли на 40-60%.
Также отражены позиции Украины и Запада, касающиеся специальной военной операции РФ. В частности, отмечается, что западные страны готовы и в дальнейшем поставлять вооружение Украине, утверждается, что страна ведет "справедливую оборонительную войну".