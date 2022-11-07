https://ria.ru/20221107/sistema-1829703110.html

КНР покажет на Airshow China 2022 новую систему уничтожения беспилотников

КНР покажет на Airshow China 2022 новую систему уничтожения беспилотников - РИА Новости, 07.11.2022

КНР покажет на Airshow China 2022 новую систему уничтожения беспилотников

Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) впервые представит новую отечественную систему для противодействия беспилотным летательным... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:08

2022-11-07T16:08

2022-11-07T16:08

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ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) впервые представит новую отечественную систему для противодействия беспилотным летательным аппаратам на предстоящей авиационно-космической выставке Airshow China 2022 в городе Чжухай, сообщает государственное китайское издание Global Times со ссылкой на корпорацию.Как отмечает издание, в основе новой системы лежит зенитный ракетный комплекс малой дальности HQ-17AE, а также маловысотный и электрооптический радары обнаружения, которые способны в секунду фиксировать более 20 целей на расстоянии от 500 метров до 18 километров. Система также способна "видеть" сразу несколько целей одновременно.Информация о целях, полученная радарами, будет обрабатываться наземной системой ПВО ZK-K20, которая оперативно примет решение по уничтожению целей в соответствии со степенью их угрозы. Цели будут поражаться комплексом HQ-17AE, который способен одновременно перехватывать до четырех целей, а также переносным ЗРК QW-12.По словам официального представителя Второй академии CASIC Ван Вэньгана, помимо ракет система также оснащена "мягкими" средствами борьбы с беспилотниками, такими как электромагнитные помехи, что решает проблему затрат при противодействии дешевым дронам.Четырнадцатый международный авиасалон Airshow China пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 8 по 13 ноября. Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит с 1996 года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20221107/dvigatel-1829614372.html

чжухай

гуандун

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

чжухай, гуандун, китай