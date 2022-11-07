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В Астрахани на судоремонтном заводе загорелось судно - РИА Новости, 07.11.2022
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В Астрахани на судоремонтном заводе загорелось судно
В Астрахани на судоремонтном заводе загорелось судно - РИА Новости, 07.11.2022
В Астрахани на судоремонтном заводе загорелось судно
Судно загорелось на берегу в Ленинском районе Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:46
2022-11-07T19:19
происшествия
астрахань
ленинский район
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Судно загорелось на берегу в Ленинском районе Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области."В 18.04 (17.04 мск) в оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области поступило сообщение о возгорании судна, находящегося на берегу в Ленинском районе, ул. Атарбекова, д. 37", - говорится в сообщении.По данному адресу, согласно открытым источникам, расположен Астраханский судоремонтный завод.На происшествие направлены семь единиц техники и 18 человек личного состава.
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происшествия, астрахань, ленинский район, россия
Происшествия, Астрахань, Ленинский район, Россия
18:46 07.11.2022 (обновлено: 19:19 07.11.2022)
 
В Астрахани на судоремонтном заводе загорелось судно

На Астраханском судоремонтном заводе загорелось находящееся на берегу судно

© Фото : ГУМЧС России по Астраханской областиПожар на судне, находящемся на судоремонтном заводе в Ленинском районе Астрахани
Пожар на судне, находящемся на судоремонтном заводе в Ленинском районе Астрахани - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : ГУМЧС России по Астраханской области
Пожар на судне, находящемся на судоремонтном заводе в Ленинском районе Астрахани
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Судно загорелось на берегу в Ленинском районе Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.
"В 18.04 (17.04 мск) в оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области поступило сообщение о возгорании судна, находящегося на берегу в Ленинском районе, ул. Атарбекова, д. 37", - говорится в сообщении.
По данному адресу, согласно открытым источникам, расположен Астраханский судоремонтный завод.
На происшествие направлены семь единиц техники и 18 человек личного состава.
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