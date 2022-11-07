https://ria.ru/20221107/pozhar-1829773563.html

В Астрахани на судоремонтном заводе загорелось судно

В Астрахани на судоремонтном заводе загорелось судно - РИА Новости, 07.11.2022

В Астрахани на судоремонтном заводе загорелось судно

Судно загорелось на берегу в Ленинском районе Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:46

2022-11-07T18:46

2022-11-07T19:19

происшествия

астрахань

ленинский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Судно загорелось на берегу в Ленинском районе Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области."В 18.04 (17.04 мск) в оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области поступило сообщение о возгорании судна, находящегося на берегу в Ленинском районе, ул. Атарбекова, д. 37", - говорится в сообщении.По данному адресу, согласно открытым источникам, расположен Астраханский судоремонтный завод.На происшествие направлены семь единиц техники и 18 человек личного состава.

https://ria.ru/20221107/obstrel-1829677473.html

астрахань

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происшествия, астрахань, ленинский район, россия