https://ria.ru/20221107/pozhar-1829582615.html

Источник рассказал о депутате, владеющем зданием сгоревшего кафе в Костроме

Источник рассказал о депутате, владеющем зданием сгоревшего кафе в Костроме - РИА Новости, 07.11.2022

Источник рассказал о депутате, владеющем зданием сгоревшего кафе в Костроме

Депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев, являющийся владельцем здания кафе в Костроме, где при пожаре погибли 13 человек, в расследовании фигурирует в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:22

2022-11-07T10:22

2022-11-07T10:22

происшествия

кострома

костромская область

единая россия

пожар в кафе в костроме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев, являющийся владельцем здания кафе в Костроме, где при пожаре погибли 13 человек, в расследовании фигурирует в статусе свидетеля, сообщил РИА Новости компетентный источник.Мирзоев – областной депутат, состоит во фракции "Единая Россия". После трагедии он сообщил журналистам, что дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам и пообещал оказать необходимую финансовую и организационную помощь родным и близким погибших."Мирзоев по документам является собственником здания, он сдавал его в аренду ООО "Империя", которое оказывало услуги общественного питания. Мирзоев имеет статус свидетеля", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что теоретически статус депутата в следственном процессе может смениться, если появятся на то основания, например, в ходе изучения условий договора аренды.В воскресенье директор ООО "Империя", которое организовывало работу кафе "Полигон", была арестована в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Секретарь Костромского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Анохин заявил, что, поскольку владельцем заведения оказался депутат облдумы Ихтияр Мирзоев и в здании выявили нарушения правил пожарной безопасности, "Единая Россия" начала проверку данной информации, говорится на сайте регионального отделения ЕР. Анохин подчеркнул, что каждый причастный к гибели людей в кафе "Полигон" должен понести наказание "по всей строгости закона, невзирая ни на какие депутатские и партийные посты".Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек, пятеро пострадали. В Костромской области 7 ноября объявлен траур, на территории региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

https://ria.ru/20221106/sledstvie-1829519412.html

https://ria.ru/20221107/arest-1829562408.html

кострома

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кострома, костромская область, единая россия, пожар в кафе в костроме