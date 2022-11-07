https://ria.ru/20221107/politika-1828650767.html

Не место для дискуссий: Франция отказывается от демократии

Не место для дискуссий: Франция отказывается от демократии - РИА Новости, 07.11.2022

Не место для дискуссий: Франция отказывается от демократии

Французское правительство примет бюджет без голосования Национального собрания, сообщила премьер-министр Элизабет Борн. Как это возможно и почему власти... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T08:00

2022-11-07T08:00

2022-11-07T08:05

в мире

эммануэль макрон

марин ле пен

элизабет борн

франция

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ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Французское правительство примет бюджет без голосования Национального собрания, сообщила премьер-министр Элизабет Борн. Как это возможно и почему власти продавливают важнейший законопроект силой, игнорируя мнение избранных народом депутатов, — разбиралось РИА Новости.Статья 49.3"Диалог — это сердце парламентской деятельности", — заявила в обращении к депутатам глава правительства. Но через минуту признала, что ни одна оппозиционная фракция не поддержит проект. По ее словам, сроки слишком сжатые, поэтому на обсуждение сотен внесенных поправок времени нет.Очевидно, что убедить большинство в необходимости одобрить бюджет в нынешнем виде руководство страны не в состоянии: депутаты отвергли все предложения кабмина, считая их недостаточными или неприемлемыми. И вот 49.3 — пресловутая статья принятой в 1958-м Конституции Франции, позволяющая провести закон через Национальное собрание без голосования.Такова доктрина — "рациональный парламентаризм" Пятой республики. Этим инструментом пользуются часто: за 64 года — 89 прецедентов. Абсолютный чемпион — социалист Мишель Рокар, который в годы правления Франсуа Миттерана применил столь удобное средство 28 раз.Депутаты в таком случае могут поднять вопрос о вотуме недоверия правительству. Но, чтобы отставка состоялась, необходима поддержка большинства — и этого еще никогда не получалось.Никто не сомневается, что правительство устоит и сейчас.Страх роспуска парламентаВ Национальном собрании 577 депутатов. У сторонников президента Эммануэля Макрона 251 кресло, левой коалиции Nupes ("Новый народный экологический и социальный союз") — 151, правого "Национального объединения" Марин Ле Пен — 89, правоцентристских "Республиканцев" — 62. Еще есть четыре независимых парламентария.Теоретически оппозиция может получить 302 голоса — достаточно для отставки кабинета министров. Однако на практике это нереально. И виной тому не только принципиальные политические разногласия.Так, вопреки "генетической" розни, сторонники Ле Пен поддержали внесенный левыми вопрос о доверии правительству. Но "Республиканцы" не присоединились. Результат — 240 голосов, этого мало.Ну а главная причина — риск роспуска Нацсобрания. У президента есть такая опция. И Макрон дал понять, что без колебаний это сделает.Тогда депутатам придется готовиться к перевыборам — притом что многие в июне одержали верх с большим трудом. В основном лишиться кресел рискуют именно "Республиканцы": на фоне катастрофического провала в апреле кандидата в президенты от этой партии Валери Пекрес (4,78%) парламентская кампания стала для них относительно успешной. И вряд ли им удастся повторить тот результат.Бывших соратников по партии предостерег экс-президент Николя Саркози. "Они хорошо работают, их переизбрание стало маленьким чудом после президентских выборов. Я лишь хочу напомнить, что на протяжении всей нашей истории мы были правительственной партией, нельзя превращаться в трибунов и популистов. В системной оппозиции вы рискуете затеряться между Ле Пен и Меланшоном", — сказал Саркози в интервью JDD.Отступление от демократииДебаты в нижней палате все же состоялись. Несколько дней депутаты обсуждали и принимали поправки от различных фракций. И тут Элизабет Борн объявила: хватит! Правительство обойдется без голосования.Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен возмутилась: "Я считаю скандальным даже не само применение этой нормы, а то, что они десять дней ждали. Выходит, мы работали впустую".Представитель левой оппозиции Андре Шассень тоже негодует: "Нам обещали, что дебаты продолжатся, поправки изучат. Однако применили силу. Нам постоянно лгут. Стыдно нашей демократии вести себя подобным образом".Независимый правый депутат, экс-кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян призвал Национальное собрание поддержать отставку правительства и не ждать пять лет возможности сменить власть. "Иначе вы просто исчезнете из политики", — предупредил он."Республиканцы" оправдываются тем, что не хотят "добавлять хаоса в хаос", провоцировать политический кризис на фоне экономического и социального. К тому же им нравится, что от них многое зависит. "Полагаю, если однажды вотум недоверия получит шанс на успех, это будет наша инициатива. И мы сами выберем момент для роспуска парламента", — подчеркнул лидер фракции в Нацсобрании Оливье Марле."Мы находимся в слабой позиции. Зачем делать себе харакири?" — добавил глава сенатской группы "Республиканцев" Брюно Ретай.Реакция МакронаФранцузские наблюдатели отмечают, что Макрон все больше концентрируется на внешней политике: он то в Праге, то в Брюсселе, то в Риме, проводит международные конференции и переговоры.Тем не менее президент нашел время, чтобы прийти в эфир телеканала France 2, где более часа отвечал на вопросы о внутренней политике — от рекордной инфляции до пенсионной реформы и экологии.Жонглируя цифрами, президент убеждал сограждан, что в условиях кризиса правительство приняло на себя удар и успешно применяет различные "тарифные щиты", ограждая людей от резкого взлета цен за счет государства. В то же время он по-прежнему настаивает на повышении пенсионного возраста, хотя готов на компромисс.Что касается бюджета, Макрон возмутился голосованием по вотуму недоверия правительству в Национальном собрании. "То, что меня злит, это цинизм и беспорядок. Социалисты, коммунисты, экологи, LFI ("Непокорившаяся Франция", партия Жан-Люка Меланшона) продемонстрировали, что готовы идти рука об руку с "Национальным объединением". Это ни к чему не приведет! Нет никакого альтернативного большинства", — заявил Макрон.По его словам, дебаты по бюджету с оппозицией были демагогическими. Кроме того, убежден он, принятие документа без голосования сэкономит миллиарды евро.После Национального собрания проект бюджета направят в сенат, а затем вернут в нижнюю палату на окончательные слушания. И, очевидно, снова применят статью 49.3, опять поднимут вопрос о вотуме недоверия, и правительство все равно устоит.Однако готовность непримиримых противников из левой и правой оппозиции объединиться — свидетельство непростого положения Эммануэля Макрона и слабости кабмина Элизабет Борн. А с учетом затяжного кризиса, предстоящей непростой зимы, роста тарифов и необходимости продолжать непопулярные реформы — в частности, повышать пенсионный возраст — в какой-то момент правительство все же могут отправить в отставку.

https://ria.ru/20221025/elektrichestvo-1826656025.html

https://ria.ru/20220715/politika-1802228635.html

https://ria.ru/20221007/frantsiya-1822196331.html

https://ria.ru/20221027/frantsiya-1827071094.html

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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, элизабет борн, франция