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СК России проверит факты осквернения памятников в Одессе - РИА Новости, 07.11.2022
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СК России проверит факты осквернения памятников в Одессе
СК России проверит факты осквернения памятников в Одессе - РИА Новости, 07.11.2022
СК России проверит факты осквернения памятников в Одессе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в осквернении памятника Суворову и подготовке к демонтажу памятника Екатерине РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:33
2022-11-07T16:33
следственный комитет россии (ск рф)
россия
одесса
екатерина ii
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в осквернении памятника Суворову и подготовке к демонтажу памятника Екатерине II, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил дать правовую оценку фактам осквернениям памятников в Одессе… Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к произошедшему", - говорится в релизе.Ранее советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что вандалы осквернили памятник Екатерине II: на голову ей надели красный колпак, а в руку вложили петлю - якобы императрица, основавшая город, была "палачом". В воскресенье украинские СМИ писали, что памятник после серии актов вандализма оградили деревянным забором, закрыли черным пакетом и подготовили под снос.Также украинские СМИ сообщали, что петлю набросили на монумент полководцу Александру Суворову.
https://ria.ru/20221105/odessa-1829347445.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, одесса, екатерина ii, александр бастрыкин
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Одесса, Екатерина II, Александр Бастрыкин
16:33 07.11.2022
 
СК России проверит факты осквернения памятников в Одессе

СК России разберется в осквернении памятников Суворову и Екатерине II в Одессе

© РИА Новости / Николай Гернет / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Николай Гернет
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Сотрудник Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в осквернении памятника Суворову и подготовке к демонтажу памятника Екатерине II, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил дать правовую оценку фактам осквернениям памятников в Одессе… Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к произошедшему", - говорится в релизе.
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5 ноября, 13:49
Мэр Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II
Ранее советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что вандалы осквернили памятник Екатерине II: на голову ей надели красный колпак, а в руку вложили петлю - якобы императрица, основавшая город, была "палачом". В воскресенье украинские СМИ писали, что памятник после серии актов вандализма оградили деревянным забором, закрыли черным пакетом и подготовили под снос.
Также украинские СМИ сообщали, что петлю набросили на монумент полководцу Александру Суворову.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияОдессаЕкатерина IIАлександр Бастрыкин
 
 
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