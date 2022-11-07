https://ria.ru/20221107/pamyatniki-1829675139.html

Посольство в Кишиневе призвало наказать виновных в осквернении памятников

Посольство в Кишиневе призвало наказать виновных в осквернении памятников - РИА Новости, 07.11.2022

Посольство в Кишиневе призвало наказать виновных в осквернении памятников

Посольство России в Кишиневе требует от властей Молдавии привлечь к ответственности виновных в осквернении памятников князю Григорию Потемкину и советским... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:52

2022-11-07T14:52

2022-11-07T14:52

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КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе требует от властей Молдавии привлечь к ответственности виновных в осквернении памятников князю Григорию Потемкину и советским солдатам, сообщила пресс-служба дипмиссии.На прошлой неделе в Молдавии вандалами были осквернены монумент Потемкину возле села Старые Рэдены, а также памятник "Скорбящая мать" в городе Единцы.В посольстве отметили, что это является прямым подтверждением надругательства над памятью предков, оставивших также след в молдавской истории. Дипломаты поддерживают силы молдавского общества, выступающие за безотлагательное сохранение памятного наследия российско-молдавских отношений и недопущения преступного переписывания истории."Изображение свастики и иных символов фашизма выступает очередным примером попытки раскручивания маховика русофобии и героизации реваншистских настроений в стране. Посольство рассматривает данные кощунственные экстремистские акты как абсолютно неприемлемые", - говорится в заявлении.Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.

https://ria.ru/20220824/moldaviya-1811913063.html

https://ria.ru/20220512/pamyatniki-1788145705.html

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