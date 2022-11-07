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Посольство в Кишиневе призвало наказать виновных в осквернении памятников
Посольство в Кишиневе призвало наказать виновных в осквернении памятников - РИА Новости, 07.11.2022
Посольство в Кишиневе призвало наказать виновных в осквернении памятников
Посольство России в Кишиневе требует от властей Молдавии привлечь к ответственности виновных в осквернении памятников князю Григорию Потемкину и советским... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:52
2022-11-07T14:52
2022-11-07T14:52
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КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе требует от властей Молдавии привлечь к ответственности виновных в осквернении памятников князю Григорию Потемкину и советским солдатам, сообщила пресс-служба дипмиссии.На прошлой неделе в Молдавии вандалами были осквернены монумент Потемкину возле села Старые Рэдены, а также памятник "Скорбящая мать" в городе Единцы.В посольстве отметили, что это является прямым подтверждением надругательства над памятью предков, оставивших также след в молдавской истории. Дипломаты поддерживают силы молдавского общества, выступающие за безотлагательное сохранение памятного наследия российско-молдавских отношений и недопущения преступного переписывания истории."Изображение свастики и иных символов фашизма выступает очередным примером попытки раскручивания маховика русофобии и героизации реваншистских настроений в стране. Посольство рассматривает данные кощунственные экстремистские акты как абсолютно неприемлемые", - говорится в заявлении.Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.
https://ria.ru/20220824/moldaviya-1811913063.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия
Посольство в Кишиневе призвало наказать виновных в осквернении памятников
Посольство России в Молдавии потребовало наказать виновных в осквернении памятников
КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости.
Посольство России в Кишиневе требует от властей Молдавии привлечь к ответственности виновных в осквернении памятников князю Григорию Потемкину и советским солдатам, сообщила пресс-служба дипмиссии
.
На прошлой неделе в Молдавии вандалами были осквернены монумент Потемкину возле села Старые Рэдены, а также памятник "Скорбящая мать" в городе Единцы.
"Варварские акты вандализма в отношении мемориальных комплексов в Республике Молдова перешли все рамки здравого смысла. Требуем от властей Республики Молдова найти виновных и привлечь их к ответственности", - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале.
В посольстве отметили, что это является прямым подтверждением надругательства над памятью предков, оставивших также след в молдавской истории. Дипломаты поддерживают силы молдавского общества, выступающие за безотлагательное сохранение памятного наследия российско-молдавских отношений и недопущения преступного переписывания истории.
"Изображение свастики и иных символов фашизма выступает очередным примером попытки раскручивания маховика русофобии и героизации реваншистских настроений в стране. Посольство рассматривает данные кощунственные экстремистские акты как абсолютно неприемлемые", - говорится в заявлении.
Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.