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Посольство в Кишиневе призвало наказать виновных в осквернении памятников - РИА Новости, 07.11.2022
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Посольство в Кишиневе призвало наказать виновных в осквернении памятников
Посольство в Кишиневе призвало наказать виновных в осквернении памятников - РИА Новости, 07.11.2022
Посольство в Кишиневе призвало наказать виновных в осквернении памятников
Посольство России в Кишиневе требует от властей Молдавии привлечь к ответственности виновных в осквернении памятников князю Григорию Потемкину и советским... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:52
2022-11-07T14:52
в мире
молдавия
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе требует от властей Молдавии привлечь к ответственности виновных в осквернении памятников князю Григорию Потемкину и советским солдатам, сообщила пресс-служба дипмиссии.На прошлой неделе в Молдавии вандалами были осквернены монумент Потемкину возле села Старые Рэдены, а также памятник "Скорбящая мать" в городе Единцы.В посольстве отметили, что это является прямым подтверждением надругательства над памятью предков, оставивших также след в молдавской истории. Дипломаты поддерживают силы молдавского общества, выступающие за безотлагательное сохранение памятного наследия российско-молдавских отношений и недопущения преступного переписывания истории."Изображение свастики и иных символов фашизма выступает очередным примером попытки раскручивания маховика русофобии и героизации реваншистских настроений в стране. Посольство рассматривает данные кощунственные экстремистские акты как абсолютно неприемлемые", - говорится в заявлении.Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.
https://ria.ru/20220824/moldaviya-1811913063.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия
14:52 07.11.2022
 
Посольство в Кишиневе призвало наказать виновных в осквернении памятников

Посольство России в Молдавии потребовало наказать виновных в осквернении памятников

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Кишиневе
Здание посольства России в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание посольства России в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе требует от властей Молдавии привлечь к ответственности виновных в осквернении памятников князю Григорию Потемкину и советским солдатам, сообщила пресс-служба дипмиссии.
На прошлой неделе в Молдавии вандалами были осквернены монумент Потемкину возле села Старые Рэдены, а также памятник "Скорбящая мать" в городе Единцы.
"Варварские акты вандализма в отношении мемориальных комплексов в Республике Молдова перешли все рамки здравого смысла. Требуем от властей Республики Молдова найти виновных и привлечь их к ответственности", - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале.
В посольстве отметили, что это является прямым подтверждением надругательства над памятью предков, оставивших также след в молдавской истории. Дипломаты поддерживают силы молдавского общества, выступающие за безотлагательное сохранение памятного наследия российско-молдавских отношений и недопущения преступного переписывания истории.
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"Изображение свастики и иных символов фашизма выступает очередным примером попытки раскручивания маховика русофобии и героизации реваншистских настроений в стране. Посольство рассматривает данные кощунственные экстремистские акты как абсолютно неприемлемые", - говорится в заявлении.
Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 16:01
Случаи осквернения и сноса советских памятников в 2022 году
 
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