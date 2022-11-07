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В "Ростехе" рассказали, когда могут восстановиться отношения с Западом
В "Ростехе" рассказали, когда могут восстановиться отношения с Западом - РИА Новости, 07.11.2022
В "Ростехе" рассказали, когда могут восстановиться отношения с Западом
На восстановление отношений с Западом может потребоваться 20-30 лет, сообщил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:15
2022-11-07T14:15
2022-11-07T14:17
ростех
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. На восстановление отношений с Западом может потребоваться 20-30 лет, сообщил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко."Конечно, будут восстанавливаться отношения и с Европой - этот процесс займет много времени, может потребоваться и 20, и 30 лет. Но отношение к России на Западе рано или поздно изменится в лучшую сторону, мы в этом уверены", - сказал Евтушенко.Он напомнил, что уже несколько лет, и особенно после начала СВО, на партнеров корпорации за рубежом давят, заставляя отказаться от сотрудничества, даже если это им не выгодно. В результате западные компании прекратили поставки комплектующих, важной для российской промышленности продукции.По словам исполнительного директора, сейчас активно идет импортозамещение, есть успехи, но важно понимать, что по ряду позиций полной технологической независимости в современном мире не может быть."На 100% локализованный продукт будет очень дорогим, это ударит по экономике. Это касается не только России, но и других стран", - уточнил он.Евтушенко добавил, что "Ростех" в результате не сворачивает международное сотрудничество, а наоборот усиливает работу."Происходит серьезный поворот на Восток. У нас есть хорошие, многолетние связи с Индией и Китаем, эти страны не отвернулись от России, товарооборот с ними сильно вырос", - отметил Евтушенко.
https://ria.ru/20221107/eaes-1828135366.html
https://ria.ru/20221107/sovet-1829554057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ростех, в мире, россия
14:15 07.11.2022 (обновлено: 14:17 07.11.2022)
В "Ростехе" рассказали, когда могут восстановиться отношения с Западом
Исполнительный директор "Ростеха": на восстановление отношений с Западом уйдет до 30 лет
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. На восстановление отношений с Западом может потребоваться 20-30 лет, сообщил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко.
"Конечно, будут восстанавливаться отношения и с Европой
- этот процесс займет много времени, может потребоваться и 20, и 30 лет. Но отношение к России
на Западе рано или поздно изменится в лучшую сторону, мы в этом уверены", - сказал Евтушенко.
Он напомнил, что уже несколько лет, и особенно после начала СВО, на партнеров корпорации за рубежом давят, заставляя отказаться от сотрудничества, даже если это им не выгодно. В результате западные компании прекратили поставки комплектующих, важной для российской промышленности продукции.
По словам исполнительного директора, сейчас активно идет импортозамещение, есть успехи, но важно понимать, что по ряду позиций полной технологической независимости в современном мире не может быть.
"На 100% локализованный продукт будет очень дорогим, это ударит по экономике. Это касается не только России, но и других стран", - уточнил он.
Евтушенко добавил, что "Ростех" в результате не сворачивает международное сотрудничество, а наоборот усиливает работу.
"Происходит серьезный поворот на Восток. У нас есть хорошие, многолетние связи с Индией
и Китаем
, эти страны не отвернулись от России, товарооборот с ними сильно вырос", - отметил Евтушенко.