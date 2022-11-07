https://ria.ru/20221107/otnosheniya-1829663088.html

В "Ростехе" рассказали, когда могут восстановиться отношения с Западом

В "Ростехе" рассказали, когда могут восстановиться отношения с Западом - РИА Новости, 07.11.2022

В "Ростехе" рассказали, когда могут восстановиться отношения с Западом

На восстановление отношений с Западом может потребоваться 20-30 лет, сообщил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:15

2022-11-07T14:15

2022-11-07T14:17

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. На восстановление отношений с Западом может потребоваться 20-30 лет, сообщил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко."Конечно, будут восстанавливаться отношения и с Европой - этот процесс займет много времени, может потребоваться и 20, и 30 лет. Но отношение к России на Западе рано или поздно изменится в лучшую сторону, мы в этом уверены", - сказал Евтушенко.Он напомнил, что уже несколько лет, и особенно после начала СВО, на партнеров корпорации за рубежом давят, заставляя отказаться от сотрудничества, даже если это им не выгодно. В результате западные компании прекратили поставки комплектующих, важной для российской промышленности продукции.По словам исполнительного директора, сейчас активно идет импортозамещение, есть успехи, но важно понимать, что по ряду позиций полной технологической независимости в современном мире не может быть."На 100% локализованный продукт будет очень дорогим, это ударит по экономике. Это касается не только России, но и других стран", - уточнил он.Евтушенко добавил, что "Ростех" в результате не сворачивает международное сотрудничество, а наоборот усиливает работу."Происходит серьезный поворот на Восток. У нас есть хорошие, многолетние связи с Индией и Китаем, эти страны не отвернулись от России, товарооборот с ними сильно вырос", - отметил Евтушенко.

https://ria.ru/20221107/eaes-1828135366.html

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Варвара Скокшина

ростех, в мире, россия