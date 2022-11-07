В Новосибирске создадут новый парк в честь героя соцтруда Бугакова
В Новосибирске возле Законодательного собрания создадут парк в честь героя труда Бугакова
Ночной Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил приступить к проектировке в Новосибирске нового парка – он расположится у здания областного Законодательного собрания и будет носить имя почетного гражданина региона, героя соцтруда Юрия Бугакова.
О планах создания парка памяти почетного гражданина Новосибирской области, председателя племзавода "Ирмень" Юрия Бугакова глава Новосибирской области заявил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона при обсуждении итогов реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
"Я предлагаю добавить еще один объект. Это инициатива депутатов заксобрания, мы вместе с вами ее поддержали. Это создание парка по улице Кирова, 3. Название определено − в честь памяти Юрия Фёдоровича Бугакова. Насколько я понимаю, все земельные вопросы решены. Я предлагаю приступить совместными усилиями областного и городского бюджета. Я знаю, что ряд бизнесменов готовы поучаствовать, давайте добавим в планы на следующий год этот парк", - обратился губернатор к мэру города Анатолию Локтю.
Всего в 2022 году в регионе по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" благоустроено 185 объектов – 116 придомовых территорий и 69 общественных пространств. Общее финансирование подпрограммы "Благоустройство территорий населённых пунктов" составило более 2 миллиардов рублей. Глава Новосибирской области отметил увеличение масштабов работ по благоустройству, проводимых в Новосибирской области.
Юрий Бугаков - Герой Социалистического Труда, заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", почетный гражданин Новосибирской области, депутат областного заксобрания пяти созывов. Бугаков с 1972 года был председателем знаменитого своими производственными рекордами племзавода "Ирмень", расположенного в Ордынском районе Новосибирской области.
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