Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске создадут новый парк в честь героя соцтруда Бугакова - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/novosibirsk-1829563320.html
В Новосибирске создадут новый парк в честь героя соцтруда Бугакова
В Новосибирске создадут новый парк в честь героя соцтруда Бугакова - РИА Новости, 07.11.2022
В Новосибирске создадут новый парк в честь героя соцтруда Бугакова
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил приступить к проектировке в Новосибирске нового парка – он расположится у здания областного... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T08:50
2022-11-07T08:50
общество
андрей травников
анатолий локоть
новосибирск
новосибирская область
киров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799393936_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_0e537d33a659d1f86cc4b6ce8f59e399.jpg
НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил приступить к проектировке в Новосибирске нового парка – он расположится у здания областного Законодательного собрания и будет носить имя почетного гражданина региона, героя соцтруда Юрия Бугакова.О планах создания парка памяти почетного гражданина Новосибирской области, председателя племзавода "Ирмень" Юрия Бугакова глава Новосибирской области заявил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона при обсуждении итогов реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"."Я предлагаю добавить еще один объект. Это инициатива депутатов заксобрания, мы вместе с вами ее поддержали. Это создание парка по улице Кирова, 3. Название определено − в честь памяти Юрия Фёдоровича Бугакова. Насколько я понимаю, все земельные вопросы решены. Я предлагаю приступить совместными усилиями областного и городского бюджета. Я знаю, что ряд бизнесменов готовы поучаствовать, давайте добавим в планы на следующий год этот парк", - обратился губернатор к мэру города Анатолию Локтю.Всего в 2022 году в регионе по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" благоустроено 185 объектов – 116 придомовых территорий и 69 общественных пространств. Общее финансирование подпрограммы "Благоустройство территорий населённых пунктов" составило более 2 миллиардов рублей. Глава Новосибирской области отметил увеличение масштабов работ по благоустройству, проводимых в Новосибирской области.Юрий Бугаков - Герой Социалистического Труда, заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", почетный гражданин Новосибирской области, депутат областного заксобрания пяти созывов. Бугаков с 1972 года был председателем знаменитого своими производственными рекордами племзавода "Ирмень", расположенного в Ордынском районе Новосибирской области.
https://ria.ru/20221106/blagoustroystvo-1829469407.html
https://ria.ru/20221011/konkursy-1823057237.html
новосибирск
новосибирская область
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799393936_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_e35877df9c53dd755d8d916f55376983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей травников, анатолий локоть, новосибирск, новосибирская область, киров
Общество, Андрей Травников, Анатолий Локоть, Новосибирск, Новосибирская область, Киров
08:50 07.11.2022
 
В Новосибирске создадут новый парк в честь героя соцтруда Бугакова

В Новосибирске возле Законодательного собрания создадут парк в честь героя труда Бугакова

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНочной Новосибирск
Ночной Новосибирск - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ночной Новосибирск. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил приступить к проектировке в Новосибирске нового парка – он расположится у здания областного Законодательного собрания и будет носить имя почетного гражданина региона, героя соцтруда Юрия Бугакова.
О планах создания парка памяти почетного гражданина Новосибирской области, председателя племзавода "Ирмень" Юрия Бугакова глава Новосибирской области заявил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона при обсуждении итогов реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Парк Яуза
Вчера, 13:50Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве завершилось благоустройство новых участков "Парка Яуза"
"Я предлагаю добавить еще один объект. Это инициатива депутатов заксобрания, мы вместе с вами ее поддержали. Это создание парка по улице Кирова, 3. Название определено − в честь памяти Юрия Фёдоровича Бугакова. Насколько я понимаю, все земельные вопросы решены. Я предлагаю приступить совместными усилиями областного и городского бюджета. Я знаю, что ряд бизнесменов готовы поучаствовать, давайте добавим в планы на следующий год этот парк", - обратился губернатор к мэру города Анатолию Локтю.
Всего в 2022 году в регионе по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" благоустроено 185 объектов – 116 придомовых территорий и 69 общественных пространств. Общее финансирование подпрограммы "Благоустройство территорий населённых пунктов" составило более 2 миллиардов рублей. Глава Новосибирской области отметил увеличение масштабов работ по благоустройству, проводимых в Новосибирской области.
Юрий Бугаков - Герой Социалистического Труда, заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", почетный гражданин Новосибирской области, депутат областного заксобрания пяти созывов. Бугаков с 1972 года был председателем знаменитого своими производственными рекордами племзавода "Ирмень", расположенного в Ордынском районе Новосибирской области.
Города России. Новосибирск - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 12:21
В Новосибирской области стартуют конкурсы на комплексы ТКО
 
ОбществоАндрей ТравниковАнатолий ЛокотьНовосибирскНовосибирская областьКиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала