https://ria.ru/20221107/novosibirsk-1829563320.html

В Новосибирске создадут новый парк в честь героя соцтруда Бугакова

В Новосибирске создадут новый парк в честь героя соцтруда Бугакова - РИА Новости, 07.11.2022

В Новосибирске создадут новый парк в честь героя соцтруда Бугакова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил приступить к проектировке в Новосибирске нового парка – он расположится у здания областного... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T08:50

2022-11-07T08:50

2022-11-07T08:50

общество

андрей травников

анатолий локоть

новосибирск

новосибирская область

киров

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НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил приступить к проектировке в Новосибирске нового парка – он расположится у здания областного Законодательного собрания и будет носить имя почетного гражданина региона, героя соцтруда Юрия Бугакова.О планах создания парка памяти почетного гражданина Новосибирской области, председателя племзавода "Ирмень" Юрия Бугакова глава Новосибирской области заявил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона при обсуждении итогов реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"."Я предлагаю добавить еще один объект. Это инициатива депутатов заксобрания, мы вместе с вами ее поддержали. Это создание парка по улице Кирова, 3. Название определено − в честь памяти Юрия Фёдоровича Бугакова. Насколько я понимаю, все земельные вопросы решены. Я предлагаю приступить совместными усилиями областного и городского бюджета. Я знаю, что ряд бизнесменов готовы поучаствовать, давайте добавим в планы на следующий год этот парк", - обратился губернатор к мэру города Анатолию Локтю.Всего в 2022 году в регионе по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" благоустроено 185 объектов – 116 придомовых территорий и 69 общественных пространств. Общее финансирование подпрограммы "Благоустройство территорий населённых пунктов" составило более 2 миллиардов рублей. Глава Новосибирской области отметил увеличение масштабов работ по благоустройству, проводимых в Новосибирской области.Юрий Бугаков - Герой Социалистического Труда, заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", почетный гражданин Новосибирской области, депутат областного заксобрания пяти созывов. Бугаков с 1972 года был председателем знаменитого своими производственными рекордами племзавода "Ирмень", расположенного в Ордынском районе Новосибирской области.

https://ria.ru/20221106/blagoustroystvo-1829469407.html

https://ria.ru/20221011/konkursy-1823057237.html

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киров

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей травников, анатолий локоть, новосибирск, новосибирская область, киров