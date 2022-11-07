13:22 07.11.2022 (обновлено: 14:41 07.11.2022)
СМИ: Украина национализирует "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич"
"Экономическая правда": Украина национализирует "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич"
Заправочная станция компании "Укрнафта" . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские власти решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государству, сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и миноритарных акционеров "Укрнафты" .
"Собеседники ЭП рассказали, что 6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО " Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства", - сообщает издание со ссылкой на источники.
По данным СМИ, указанные предприятия, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, переходят в собственность государства. При этом, как сообщает издание, пока неизвестно, будет ли передача акций этих предприятий компенсироваться их бывшим собственникам и миноритарным акционерам.
По информации издания, компаниям Коломойского в "Укрнафте" принадлежит около 42% акций, владельцами других акций являются государство в лице "Нефтегаза" (50% плюс 1 акция) и миноритарные акционеры. В "Укртатнафте" олигарх Геннадий Боголюбов владеет с партнерами порядка 60% акций. Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго. Вячеслав Богуслаев в 2017 году продал 56% акций компании "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Позже, по соблюдению антимонопольного законодательства, операции с акциями "Мотор Сичи" были заблокированы и арестованы. Богуслаев в октябре нынешнего года арестован по подозрению в госизмене, пишет издание.