https://ria.ru/20221107/natsionalizatsiya-1829648508.html

СМИ: Украина национализирует "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич"

СМИ: Украина национализирует "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич" - РИА Новости, 07.11.2022

СМИ: Украина национализирует "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич"

Украинские власти решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:22

2022-11-07T13:22

2022-11-07T14:41

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские власти решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государству, сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и миноритарных акционеров "Укрнафты" ."Собеседники ЭП рассказали, что 6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО " Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства", - сообщает издание со ссылкой на источники.По данным СМИ, указанные предприятия, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, переходят в собственность государства. При этом, как сообщает издание, пока неизвестно, будет ли передача акций этих предприятий компенсироваться их бывшим собственникам и миноритарным акционерам.По информации издания, компаниям Коломойского в "Укрнафте" принадлежит около 42% акций, владельцами других акций являются государство в лице "Нефтегаза" (50% плюс 1 акция) и миноритарные акционеры. В "Укртатнафте" олигарх Геннадий Боголюбов владеет с партнерами порядка 60% акций. Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго. Вячеслав Богуслаев в 2017 году продал 56% акций компании "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Позже, по соблюдению антимонопольного законодательства, операции с акциями "Мотор Сичи" были заблокированы и арестованы. Богуслаев в октябре нынешнего года арестован по подозрению в госизмене, пишет издание.

https://ria.ru/20221106/bezhentsy-1829502198.html

https://ria.ru/20221106/serbiya-1829488142.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, укрнафта, укртатнафта, мотор сич, в мире