Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина национализирует "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич" - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/natsionalizatsiya-1829648508.html
СМИ: Украина национализирует "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич"
СМИ: Украина национализирует "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич" - РИА Новости, 07.11.2022
СМИ: Украина национализирует "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич"
Украинские власти решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:22
2022-11-07T14:41
украина
укрнафта
укртатнафта
мотор сич
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155274/74/1552747484_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_286dc53b5b860683463ac71898af1225.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские власти решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государству, сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и миноритарных акционеров "Укрнафты" ."Собеседники ЭП рассказали, что 6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО " Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства", - сообщает издание со ссылкой на источники.По данным СМИ, указанные предприятия, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, переходят в собственность государства. При этом, как сообщает издание, пока неизвестно, будет ли передача акций этих предприятий компенсироваться их бывшим собственникам и миноритарным акционерам.По информации издания, компаниям Коломойского в "Укрнафте" принадлежит около 42% акций, владельцами других акций являются государство в лице "Нефтегаза" (50% плюс 1 акция) и миноритарные акционеры. В "Укртатнафте" олигарх Геннадий Боголюбов владеет с партнерами порядка 60% акций. Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго. Вячеслав Богуслаев в 2017 году продал 56% акций компании "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Позже, по соблюдению антимонопольного законодательства, операции с акциями "Мотор Сичи" были заблокированы и арестованы. Богуслаев в октябре нынешнего года арестован по подозрению в госизмене, пишет издание.
https://ria.ru/20221106/bezhentsy-1829502198.html
https://ria.ru/20221106/serbiya-1829488142.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155274/74/1552747484_9:0:809:600_1920x0_80_0_0_f51d14d7a86b514d6e2e11ff87836f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, укрнафта, укртатнафта, мотор сич, в мире
Украина, Укрнафта, Укртатнафта, Мотор Сич, В мире
13:22 07.11.2022 (обновлено: 14:41 07.11.2022)
 
СМИ: Украина национализирует "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич"

"Экономическая правда": Украина национализирует "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич"

© UkrnaftaЗаправочная станция компании "Укрнафта"
Заправочная станция компании Укрнафта
© Ukrnafta
Заправочная станция компании "Укрнафта" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские власти решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государству, сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и миноритарных акционеров "Укрнафты" .
"Собеседники ЭП рассказали, что 6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО " Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства", - сообщает издание со ссылкой на источники.
Беженцы с Украины - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 17:34Специальная военная операция на Украине
В ЮНИСЕФ предупредили о новой волне беженцев с Украины
По данным СМИ, указанные предприятия, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, переходят в собственность государства. При этом, как сообщает издание, пока неизвестно, будет ли передача акций этих предприятий компенсироваться их бывшим собственникам и миноритарным акционерам.
По информации издания, компаниям Коломойского в "Укрнафте" принадлежит около 42% акций, владельцами других акций являются государство в лице "Нефтегаза" (50% плюс 1 акция) и миноритарные акционеры. В "Укртатнафте" олигарх Геннадий Боголюбов владеет с партнерами порядка 60% акций. Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго. Вячеслав Богуслаев в 2017 году продал 56% акций компании "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Позже, по соблюдению антимонопольного законодательства, операции с акциями "Мотор Сичи" были заблокированы и арестованы. Богуслаев в октябре нынешнего года арестован по подозрению в госизмене, пишет издание.
НПЗ Нефтяная индустрия Сербии (NIS) под Белградом - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 15:54
Вучич заявил о возможной национализации "Нефтяной индустрии Сербии"
 
УкраинаУкрнафтаУкртатнафтаМотор СичВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала