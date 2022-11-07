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Более 50 мобилизованных из Пензенской области вернут домой - РИА Новости, 07.11.2022
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Пензенская область
https://ria.ru/20221107/mobilizovannye-1829801586.html
Более 50 мобилизованных из Пензенской области вернут домой
Более 50 мобилизованных из Пензенской области вернут домой - РИА Новости, 07.11.2022
Более 50 мобилизованных из Пензенской области вернут домой
Более 50 жителей Пензенской области, призванных в рамках частичной мобилизации, вернутся домой, заявил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T20:23
2022-11-07T20:23
пензенская область
олег мельниченко
сергей шойгу
пензенская область
россия
украина
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
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ПЕНЗА, 7 ноя - РИА Новости. Более 50 жителей Пензенской области, призванных в рамках частичной мобилизации, вернутся домой, заявил губернатор Олег Мельниченко."Регулярно проводим совещания с членами областной призывной комиссии по мобилизации. Одним из вопросов сегодняшней повестки стал вопрос возвращения мобилизованных пензенцев из пунктов временной дислокации домой. Речь идет о тех, кому была предоставлена отсрочка: студентах очной формы обучения в заведениях высшего и среднего образования, забронированных работников предприятий, мужчин, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Всего речь идет о 51 мобилизованном. В кратчайшие сроки доведем решение комиссии до военкоматов и поможем пензенцам вернуться домой к своим семьям", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Он подчеркнул, что право на отсрочку должно быть реализовано как в рамках частичной мобилизации, так и в рамках осенней призывной кампании, которая началась с 1 ноября. "Я как глава региона слежу за этим, никаких перегибов допустить нельзя", - добавил губернатор.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
https://ria.ru/20221105/pomosch-1829385009.html
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олег мельниченко, сергей шойгу, пензенская область, россия, украина, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Пензенская область, Олег Мельниченко, Сергей Шойгу, Пензенская область, Россия, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
20:23 07.11.2022
 
Более 50 мобилизованных из Пензенской области вернут домой

Губернатор Олег Мельниченко: более 50 мобилизованных из Пензенской области вернут домой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные граждане. Архивное фото
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ПЕНЗА, 7 ноя - РИА Новости. Более 50 жителей Пензенской области, призванных в рамках частичной мобилизации, вернутся домой, заявил губернатор Олег Мельниченко.
"Регулярно проводим совещания с членами областной призывной комиссии по мобилизации. Одним из вопросов сегодняшней повестки стал вопрос возвращения мобилизованных пензенцев из пунктов временной дислокации домой. Речь идет о тех, кому была предоставлена отсрочка: студентах очной формы обучения в заведениях высшего и среднего образования, забронированных работников предприятий, мужчин, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Всего речь идет о 51 мобилизованном. В кратчайшие сроки доведем решение комиссии до военкоматов и поможем пензенцам вернуться домой к своим семьям", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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Он подчеркнул, что право на отсрочку должно быть реализовано как в рамках частичной мобилизации, так и в рамках осенней призывной кампании, которая началась с 1 ноября. "Я как глава региона слежу за этим, никаких перегибов допустить нельзя", - добавил губернатор.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

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Пензенская областьОлег МельниченкоСергей ШойгуПензенская областьРоссияУкраинаГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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