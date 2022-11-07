https://ria.ru/20221107/mobilizovannye-1829801586.html

Более 50 мобилизованных из Пензенской области вернут домой

Более 50 мобилизованных из Пензенской области вернут домой - РИА Новости, 07.11.2022

Более 50 мобилизованных из Пензенской области вернут домой

Более 50 жителей Пензенской области, призванных в рамках частичной мобилизации, вернутся домой, заявил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T20:23

2022-11-07T20:23

2022-11-07T20:23

пензенская область

олег мельниченко

сергей шойгу

пензенская область

россия

украина

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

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ПЕНЗА, 7 ноя - РИА Новости. Более 50 жителей Пензенской области, призванных в рамках частичной мобилизации, вернутся домой, заявил губернатор Олег Мельниченко."Регулярно проводим совещания с членами областной призывной комиссии по мобилизации. Одним из вопросов сегодняшней повестки стал вопрос возвращения мобилизованных пензенцев из пунктов временной дислокации домой. Речь идет о тех, кому была предоставлена отсрочка: студентах очной формы обучения в заведениях высшего и среднего образования, забронированных работников предприятий, мужчин, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Всего речь идет о 51 мобилизованном. В кратчайшие сроки доведем решение комиссии до военкоматов и поможем пензенцам вернуться домой к своим семьям", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Он подчеркнул, что право на отсрочку должно быть реализовано как в рамках частичной мобилизации, так и в рамках осенней призывной кампании, которая началась с 1 ноября. "Я как глава региона слежу за этим, никаких перегибов допустить нельзя", - добавил губернатор.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20221105/pomosch-1829385009.html

https://ria.ru/20221019/pitanie-1825104526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

олег мельниченко, сергей шойгу, пензенская область, россия, украина, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии