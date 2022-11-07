https://ria.ru/20221107/melnik-1829720147.html

Антироссийское заявление Мельника разозлило пользователей Twitter

Антироссийское заявление Мельника разозлило пользователей Twitter - РИА Новости, 07.11.2022

Антироссийское заявление Мельника разозлило пользователей Twitter

Высказывания бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о поддержке России Евангелической церковью Германии вызвали негодование у пользователей Twitter. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:47

2022-11-07T16:47

2022-11-07T17:58

нато

twitter

германия

андрей мельник

олаф шольц

степан бандера

берлин (город)

россия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Высказывания бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о поддержке России Евангелической церковью Германии вызвали негодование у пользователей Twitter."Евангелическая церковь Германии всегда была на стороне России. По крайней мере, таков был мой личный опыт в Берлине. Пришло время снять розовые очки в отношении этого кровавого террористического государства и его ортодоксальных приспешников в священнических рясах. Пора что-то менять", — написал политик в своем аккаунте.В комментариях к публикации пользователи раскритиковали заявление бывшего посла."Церковь не обязана прислушиваться к вашему мнению, как бы вы ни задирались", — написал пользователь Rena.meyer."Вы все еще живы? Пока вы боретесь со всем подряд, вы набиваете кошелек. Лучше убедитесь, чтобы ваш сын внес свою лепту и отправился на фронт", — возмутилась Wilma Lecken."Это становится все более и более абсурдным", — отметил Mr_gecko2."Пора что-то менять, особенно тем, кто требует превентивных ядерных ударов от НАТО, не будучи ее членом", — съязвил marco."Потому что… НИКТО не любит Бандеру!" — заявил Easycome."Вы, вероятно, худший дипломат из всех когда-либо существующих", — заключил Pavel Janda.Мельник прославился провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он называл канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу" и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз требовал от Берлина активнее вооружать Киев.

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